"Х-Factor в Беларуси" - премьера 9 октября в 20:45

Завтра "Беларусь 1" начинает новый сезон с громкой премьеры! До запуска шоу с мировым именем Х-Factor осталось менее суток.

Первый эпизод выйдет в субботу в 20:45.

Телезрителей ждут почти 3 часа насыщенного эфира. Талантливые и дерзкие, робкие и нерешительные будут бороться со страхами под прицелом десятков телекамер и миллионов глаз. Есть или нет фактор Х - решат наставники: Ольга Бузова, Серега, Руслан Алехно и Сергей Соседов.

Х-Factor скорректировал эфирную сетку "Беларусь 1". Завтра - в день премьеры - "Панорама" выйдет в 8 вечера. Само шоу продлится до полуночи. Волнение в децибелах зафиксировала Нина Можейко.

Медиаинтриги и кулуарные расследования. "Х- Factor в Беларуси", еще не начавшись, оброс таким количеством мифов и сплетен, что пора их уже развенчать. Отныне, начиная с субботы, все будет по-настоящему: истории, ноты и даже слезы.

Более десятка городов, сотни часов предкастингов, тысячи участников и всего один шанс покорить профессиональное жюри. За 2 года подготовки проекта команда Х-Factor видела столько!Настало время рассекретить архивы и сделать громче.





Из трех тысяч участников предкастингов только 300 дошли до заветной сцены. Под Х-Factor отвели всю полезную площадь 4-х кинопавильонов "Беларусьфильма". Настоящий город в городе Х.

Наша задача как телевидения: а) сделать какое-то шоу и показать его в эфире, б) это социальная нагрузка - дать этим людям шанс. Мы государственная компания, бюджетная компания, и мы должны за бюджетные деньги от имени государства дать этим людям шанс. Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании

Х-Factor - самый успешный развлекательный проект XXI века

Популярная франшиза на ходу с 2004 года. Из Великобритании со зрительской любовью разлетелась по всему миру. Теперь же проект у нас: о тех, кто живет по соседству, кто преуспел в профессии, но упустил главное - мечту спеть для миллионной аудитории. Без дублей.





Работники метрополитена, ЖКХ, заводчане, преподаватели и музейные хранители - те, у кого есть фактор Х, и они готовы это проверить.

Наставники проекта: Бузова, Серега, Алехно и Соседов

А помогут им в этом хорошие знакомые: певица, актриса и телеведущая, королева лайков Ольга Бузова.

Суровый, но справедливый автор самого популярного рингтона нулевых - рэпер Серега.

Хлесткий мастер изящных музыкальных рецензий Сергей Соседов и заслуженный артист Беларуси Руслан Алехно.

Мы же не ищем голос. Мы ищем все, что связано с Х-фактором. Это образ, мурашки, энергия это, в принципе, само появление артиста. Руслан Алехно, заслуженный артист Беларуси, наставник проекта "X-Factor в Беларуси"

Есть уже действительно готовые артисты, которых нужно просто обернуть и грамотно подать - так сможет сделать хороший продюсер, хороший наставник. И, конечно, нужен толчок и X-Factor - это самый мощный толчок, который для вас специально создан. Ольга Бузова, певица, телеведущая, блогер, наставник проекта "X-Factor в Беларуси"

Но любое действие вызывает противодействие - со стрессом на съемочной площадке участникам помогут справиться ведущие Владимир Богдан и Марианна Муренкова.

Длительность одной серии 2 часа 50 минут

Они окружат заботой и станут проводниками в реалити-шоу,где все по-настоящему. Телезрителей ждут насыщенных 2 часа 50 минут.