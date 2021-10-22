"Х-Factor в Беларуси" в трендах YouTube

Белорусская версия Х-Factor в трендах YouTube! Выпуски - в топ-10 просматриваемых роликов. Согласно свежей статистике, за последний месяц талант-шоу просмотрели свыше 1 370 000 тысяч раз. За проектом следят в России, Украине и Казахстане. Среди интернет-зрителей больше всего аудитории в возрасте от 35 до 54 лет! А охват стран - почти 50! В ближайшие выходные ждем двойную дозу известных песен и скандальных обсуждений. Выпуски традиционно в субботу и воскресенье. Пока путевки в тренировочный лагерь получили полсотни участников, которые "зацепили" звездных гуру шоу-бизнеса. Во второй тур прошли сотрудники ЖКХ, подсобные рабочие и многодетный отец. Для каждого это триумфальный дебют.

