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"Х-Factor в Беларуси" в трендах YouTube
Белорусская версия Х-Factor в трендах YouTube! Выпуски - в топ-10 просматриваемых роликов. Согласно свежей статистике, за последний месяц талант-шоу просмотрели свыше 1 370 000 тысяч раз. За проектом следят в России, Украине и Казахстане. Среди интернет-зрителей больше всего аудитории в возрасте от 35 до 54 лет! А охват стран - почти 50! В ближайшие выходные ждем двойную дозу известных песен и скандальных обсуждений. Выпуски традиционно в субботу и воскресенье. Пока путевки в тренировочный лагерь получили полсотни участников, которые "зацепили" звездных гуру шоу-бизнеса. Во второй тур прошли сотрудники ЖКХ, подсобные рабочие и многодетный отец. Для каждого это триумфальный дебют.
Шоу "Х-Factor в Беларуси" - в субботу и воскресенье в 20:45
Уже завтра узнаем, почему Серега неожиданно покинул съемочную площадку Х-Factor и кто снова вызовет мурашки Ольги Бузовой.Напоминаем, что
завтра в 8 вечера. Сразу после даем старт поиску Х-фактора. Не пропустите шоу талантов и в воскресенье. Итоги недели подведем в
в 19:30, а время Х-Factor неизменно - в 20:45.
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