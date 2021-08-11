Х-Factor: за девять часов прослушивания на телекастинге наставники услышали голоса трех десятков участников

Всего же более 300 начинающих артистов накануне смогли получить право спеть на сцене талант-шоу. И не только исполнить песню - услышать конструктивную критику от четверки судей. Диалог без подготовленных заранее сценариев, в шоу исключительная импровизация. За эмоциями и наставников, и артистов, и их групп поддержки следят одновременно 20 камер.