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Х. Клюге: Присутствие Беларуси в исполкоме ВОЗ пойдет на благо работы организации

Присутствие Беларуси в исполкоме ВОЗ пойдет на благо работы организации. Об этом сегодня заявил глава регионального бюро Ханс Клюге.

Его визит в нашу страну продолжается, сегодня в плане - встреча с парламентариями. Говорили о политизации вопроса происхождения коронавируса: такой подход, который применяют некоторые страны, недопустим. Также отметили, что Беларусь готова делиться своим опытом борьбы с COVID-19. Несмотря на то, что с вирусом справляемся без локдаунов, на первом плане - забота о своем здоровье: соблюдение масочного режима обязательно!

Только через международное сотрудничество, направленное на обмен информацией и передовым опытом, обеспечение всеобщего доступа к вакцине можно победить пандемию.

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