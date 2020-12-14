Х пленум минской городской организации БРСМ

Лучших студентов столичного Союза молодежи по итогам года наградили грамотами и благодарностями. Ребята стали победителями конкурса "Трудовой семестр" и "Волонтер года". Больше 4 тысяч человек были трудоустроены в этом году Минской городской организацией БРСМ. Студотряды работали на МТЗ, «Атланте», Минскводоканале, в Зеленстрое, детских лагерях.