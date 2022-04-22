3.67 BYN
Х съезд Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане прошел в Минске
Традиции мужества и отваги. Сегодня в Минске прошел Х съезд Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. Форум проводится раз в пять лет и подарил участникам со всех регионов страны теплую встречу. Боевые товарищи и друзья по ратной славе делились воспоминаниями и обсуждали новые проекты. На выставке в фойе столичного Дома офицеров - награды и реликвии участников Афганской войны. Продемонстрировали и макет памятника в честь воинов-десантников афганцев - открытие монумента будет приурочено к Году исторической памяти.
Cейчас наступило время, когда надо активно работать с подрастающим поколением и нашей молодежью. В школах проводим уроки мужества и патриотизма. Вместе с детьми выезжаем в Брестскую крепость-герой. Планируем выезд на Буйничское поле в ближайшее время, в Витебск по местам Шагала. И там же есть мемориальный комплекс, посвященный воинам-афганцам. В повседневной жизни стараемся всегда чувствовать локоть и оказывать поддержку своим побратимам, которые в разные времена проходили службу в Афганистане и участвовали в боевых действиях.
Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане сегодня насчитывает почти 12 с половиной тысяч человек. Участники занимают активную гражданскую позицию, участвуют и в воспитании молодежи. Значительное внимание увековечению памяти погибших воинов-интернационалистов, поддержке их семей.