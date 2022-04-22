Х съезд Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане прошел в Минске

Cейчас наступило время, когда надо активно работать с подрастающим поколением и нашей молодежью. В школах проводим уроки мужества и патриотизма. Вместе с детьми выезжаем в Брестскую крепость-герой. Планируем выезд на Буйничское поле в ближайшее время, в Витебск по местам Шагала. И там же есть мемориальный комплекс, посвященный воинам-афганцам. В повседневной жизни стараемся всегда чувствовать локоть и оказывать поддержку своим побратимам, которые в разные времена проходили службу в Афганистане и участвовали в боевых действиях.

Григорий Костюкевич, руководитель военно-патриотического клуба "Память"