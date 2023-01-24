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Хабиров: Мы восхищаемся компетенциями и уровнем развития машиностроения в Беларуси
В структуре башкирского импорта из Беларуси почти 40 % - это продукция машиностроения. Дорожная, коммунальная, сельскохозяйственная и прочая белорусская техника нам очень интересна. Об этом в проекте "Успеть до полуночи" заявил глава Башкортостана Радий Хабиров.
Белорусскую технику Башкортостан закупает в больших объемах. "Я это всегда говорил, мы восхищаемся теми компетенциями и тем уровнем развития машиностроения в Беларуси", - сказал глава республики.
Один из важных вопросов, говорит он, чтобы мы обозначили примерные объемы, наши потребности в этой технике для белорусских компаний. Договорились, что до 15 февраля Башкортостан предоставит информацию правительству Беларуси. Тогда белорусские предприятия соответственно смогут скоординировать производственные планы и развитие своих производственных мощностей.
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Говоря о недавней встрече с премьер-министром Романом Головченко, глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал, что это была рабочая встреча, на которой оценили ход реализации договоренностей. "Совместно глубоко проанализировали дорожную карту и план мероприятий, который направлен на увеличение торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Башкортостана", - отметил он.
По его словам, настроение хорошее, поскольку идет существенный рост товарооборота. "И мы, и белорусская сторона совершенно точно признаем, что потенциал есть еще для более высоких объемов", - отметил он.
Проанализировали вообще структуру импорта и эксперта, он меняется, это нормальный процесс, это экономический процесс. Мы проговорили ряд интеграционных проектов, которые реализуются на территории и Башкортостана, и Беларуси. Например, реализация большого проекта строительства предприятия "Амкодор" у нас в Уфе. Мы проговорили вопросы прямой поставки продукции АО "Башкирская содовая компания" через белорусские компании "Беларусьторг". А это очень интересно для стекольной промышленности Беларуси. Разговор был очень конкретным, мы буквально препарировали и рассматривали каждую точку соприкосновения.
Безусловно, рассматривали вопросы гуманитарного сотрудничества, вопросы увеличения туристических потоков.
Мы плавно идем и решаем вопрос открытия к весне прямой авиалинии Уфа - Минск. Это очень важно. И мы это обязательно сделаем. Мы проговариваем возможность обмена руководителями туристических компаний, чтобы этот туристический сезон лето - осень 2023 года был более насыщен туристическими потоками.
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