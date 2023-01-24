Хабиров: Мы восхищаемся компетенциями и уровнем развития машиностроения в Беларуси

Проанализировали вообще структуру импорта и эксперта, он меняется, это нормальный процесс, это экономический процесс. Мы проговорили ряд интеграционных проектов, которые реализуются на территории и Башкортостана, и Беларуси. Например, реализация большого проекта строительства предприятия "Амкодор" у нас в Уфе. Мы проговорили вопросы прямой поставки продукции АО "Башкирская содовая компания" через белорусские компании "Беларусьторг". А это очень интересно для стекольной промышленности Беларуси. Разговор был очень конкретным, мы буквально препарировали и рассматривали каждую точку соприкосновения.

Радий Хабиров, глава Башкортостана