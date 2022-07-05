Потенциал экономического сотрудничества между Башкортостаном и регионами Беларуси - млрд долларов

Могу два примера привести. Компания "Амкодор" собирается инвестировать и, соответственно, строить предприятие по производству комплекса зерносушилок и зерноочистки у нас в Башкортостане. А компания "ЕСМ-Станкомонтаж" - это станкостроительная башкирская компания - сейчас собираются локализоваться в СЭЗ "Витебск". Поэтому у нас идет взаимообмен технологиями. У нас впереди хорошее будущее.

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан (Россия)