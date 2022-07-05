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Потенциал экономического сотрудничества между Башкортостаном и регионами Беларуси - млрд долларов
Потенциал для внешнего экономического сотрудничества между Башкортостаном и регионамиБеларуситолько находится на стадии открытия. Об этом в эксклюзивном интервью Марии Петрашко в проекте "Успеть до полуночи" заявил глава Республики Башкортостан (Россия) Радий Хабиров.
Недавно состоялась встреча с руководителем Гомельской области, по его словам,это возможность постоянно общаться, налаживать новыеконтакты.
Мы приезжали в декабре, встречались здесь большой делегацией, обсуждали вопросы дальнейшего развития товарооборота. Александр Григорьевич Лукашенко, как опытный руководитель,поставил следующие задачи: вы, говорит, посмотрите на эти 300-400 млн долларов товарооборота, который есть в последние годы, надо идти к миллиарду, идти дальше.
В течение 3-4 лет мы эту цифру достигнем, считает он. "Каждый год мы увеличиваем объемы экспорта и объемы импорта. Это реальные цифры. Но самое главное, мы пошли дальше, мы идем не только по пути обмена товарами и покупок товаров.Мы идем к глубокой интеграции", - сказал он.
Могу два примера привести. Компания "Амкодор" собирается инвестировать и, соответственно, строить предприятие по производству комплекса зерносушилок и зерноочистки у нас в Башкортостане. А компания "ЕСМ-Станкомонтаж" - это станкостроительная башкирская компания - сейчас собираются локализоваться в СЭЗ "Витебск". Поэтому у нас идет взаимообмен технологиями. У нас впереди хорошее будущее.
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