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Хачапури-блиц. Очень быстрый рецепт для сытного завтрака
Сегодня у нас на завтрак почти хачапури. Но готовятся они очень быстро. Назовем их блиц-хачапури.
Нам понадобится:
- 200 г сыра,
- 200 г сметаны,
- 2 яйца,
- 2 ст.л. муки,
- 2 зубчика чеснока,
- укроп,
- растительное масло.
Натираем сыр на крупной терке. Вмиску вбиваем 2 яйца,выдавливаем 2 зубчика чеснока, добавляем2 столовые ложкимуки, сметану и мелко нарубленную зелень. Хорошенько перемешиваем ингредиенты до однородной массы. На сковороду наливаем растительное масло, нагреваем его и выкладываем тесто.
В сырное тесто при желании можно добавить ветчину или куриное филе. Тогда завтрак стал бы еще более сытным.Но главное, что в нашем завтраке есть сыр - содержание кальция в нем превышает аналогичный показатель в других молочных продуктах.
Распределяем по всей сковороде и жарим до тех пор, пока тесто не начнет отставать. А затем переворачиваем лепешку. Когда все готово, выкладываем на тарелку и нарезаем на треугольнички. Очень вкусно и ароматно!
Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака!
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