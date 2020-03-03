Хачапури-блиц. Очень быстрый рецепт для сытного завтрака

Сегодня у нас на завтрак почти хачапури. Но готовятся они очень быстро. Назовем их блиц-хачапури.



Нам понадобится:



200 г сыра,

200 г сметаны,

2 яйца,

2 ст.л. муки,

2 зубчика чеснока,

укроп,

растительное масло.

Натираем сыр на крупной терке. Вмиску вбиваем 2 яйца,выдавливаем 2 зубчика чеснока, добавляем2 столовые ложкимуки, сметану и мелко нарубленную зелень. Хорошенько перемешиваем ингредиенты до однородной массы. На сковороду наливаем растительное масло, нагреваем его и выкладываем тесто.

В сырное тесто при желании можно добавить ветчину или куриное филе. Тогда завтрак стал бы еще более сытным.Но главное, что в нашем завтраке есть сыр - содержание кальция в нем превышает аналогичный показатель в других молочных продуктах.

Распределяем по всей сковороде и жарим до тех пор, пока тесто не начнет отставать. А затем переворачиваем лепешку. Когда все готово, выкладываем на тарелку и нарезаем на треугольнички. Очень вкусно и ароматно!