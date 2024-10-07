Хакерская атака на ВГТРК активно обсуждается в интернете

Утром 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК столкнулись с проблемами в вещании. Эфиры телеканалов "Россия-1" и "Россия-24", а также входящих в холдинг радиостанций оказались недоступны на их сайтах. При этом телетрансляции работали в штатном режиме. Хакерская атака активно обсуждается в интернете.



Стоит ли в Беларуси ожидать подобные атаки? На этот вопрос в студии "Первого информационного" ответил депутат Палаты представителей Национального собрания и популярный блогер Руслан Шкодин.

"Здесь, наверное, все очевидно. Очень много уже и подробно рассказано об информационной войне. И само слово "атака", наверное, военное слово, подразумевает, что все это сделано в рамках именно информационной войны. Для чего это делается, тоже в принципе всем уже давно очевидно - чтобы не допустить людей к достоверной информации, которая передается теми каналами, которые были, на сленге говоря, положены", - пояснил блогер.

Руслан Шкодин уверен, что это уже не первая атака, но она наиболее крупная в последнее время. Мы могли наблюдать и до этого различные хакерские атаки. Такие же хакерские атаки происходят и на наши информационные ресурсы. Цель одна - помешать доносить правду до людей, до населения.

Способна ли это сделать группа хакеров или энтузиастов? Либо это все-таки целенаправленная, уже структурная работа какого-то четко слаженного коллектива, который в том числе может быть военизированным?

"Все хакеры-одиночки, наверно, закончились лет 5, 6, 7, 8 назад. Все уже поставлены под ружье. Конечно же, в одиночку, столь, скажем так, массированную атаку, я не большой специалист в информационной составляющей в техническом плане, но, наверно, несложно догадаться, что в одиночку это сделать практически невозможно, потому что у нас все информационные ресурсы, если есть атака, (она как и банковская карточка, если с нее снимают деньги, значит, банк ее защищает), точно так же информационные ресурсы все стараются себя обезопасить, обезвредить, защитить, поставить какие-то коды, - подчеркнул Руслан Шкодин. - Если эти коды взламываются на столь серьезных каналах, то говорить, что это сделал какой-то 14-летний хакер, который сидит и попивает кока-колу, это, конечно же, маловероятно".

Но очень удобная точка зрения в плане того, чтобы списать это все на 14-летнего талантливого хакера.