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Ханс Клюге о мигрантах: Эта ситуация потребует политического решения, что выходит за пределы моего мандата
Ситуацию на белорусско-польской границе сегодня обсуждали в Совете Республики. Там состоялась встреча спикера верхней палаты парламента с руководителем Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге. Поднимали вопросы оказания медицинской помощи беженцам, предоставления им предметов личной гигиены и теплой одежды. Ханс Клюге на днях сам побывал в лагере беженцев и во время встречи высоко оценил ту поддержку, которую им организовала Беларусь. Этот вопрос сегодня остается на контроле.
Мы - те люди, которые понимают, что такое беда, и всегда оказывали и будем оказывать помощь, сколько бы времени для этого ни потребовалось. Эти вопросы на контроле Президента. Те вопросы, которые определены для нас, - питание, медпомощь, женщины, дети - мы держим на самом высоком контроле.
Мой мандат сводится к обеспечению здравоохранения и медпомощи, вопросы здоровья - вне политики. Эта ситуация в конечном результате потребует политического решения, что выходит за пределы моего мандата. Я со своей стороны хочу заверить, что буду взаимодействовать с правительством, чтобы вопросы здравоохранения в этой ситуации были максимально закрыты.
Ханс Клюге поблагодарил белорусскую сторону за беспрепятственный доступ в лагерь беженцев. Отметив, что в ближайшие дни ВОЗ передаст некий гуманитарный груз.
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