Ханс Клюге о мигрантах: Эта ситуация потребует политического решения, что выходит за пределы моего мандата

Мы - те люди, которые понимают, что такое беда, и всегда оказывали и будем оказывать помощь, сколько бы времени для этого ни потребовалось. Эти вопросы на контроле Президента. Те вопросы, которые определены для нас, - питание, медпомощь, женщины, дети - мы держим на самом высоком контроле.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси