Характер, закаленный испытаниями: право на черный берет завоевал 51 сотрудник ОМОНа

В колледже МВД на учебно-тактическом полигоне столичного ОМОНа завершился экзамен на мужество и силу характера. Испытания прошли на право ношения черного берета.

Они проходят в несколько этапов. В основной день - полоса препятствий, марш-бросок, стрельбище и спарринги. Причем испытать спецназовскую удачу есть возможность и у девушек. Экзамен одинаковый для всех, кроме спаррингов, они вместе с инструктором демонстрируют владение навыками приемов борьбы.

51 сотрудник ОМОНа выдержал экзамен на право ношения черного берета.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Влияли погодные условия, кто-то волновался. Но я уверен, что у тех, кому сегодня не удалось добиться заветной цели, все получится. Ведь у них есть главное - стержень, желание идти вперед".

По традиции заветные береты получили из рук министра внутренних дел.