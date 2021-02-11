3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Характеристика общественных настроений жителей Беларуси
Несомненно, в поле зрения делегатов будет два основных блока вопросов: социально-экономическое и общественно-политическое развитие. Чтобы максимально учесть мнения и настроения граждан, накануне по всей стране был проведен глобальный опрос. Масштабное исследование проводил аналитический центр EcooM с привлечением фонда "Украинская политика" и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами. Опрошено почти 10 тысяч респондентов во всех регионах страны. Двухэтапному полевому исследованию предшествовал пилотажный телефонный опрос. И уже озвучены первые результаты.
В доверии к институтам власти белорусы отдают предпочтение Президенту
66,5 % жителей страны ответили, что в первую очередь доверяют главе государства. Что интересно: в телефонном опросе этот показатель еще выше: 74,2 %. Среди других институтов власти наибольший уровень доверия армии (более 69 %), церкви (около 67 %). Правительству доверяет 57 % белорусов и правоохранительным органам около 52 %. Социологи также отметили, что, по их наблюдениям, после больших политических кампаний все показатели, как правило, снижаются.
А вот отечественной оппозиции, как показал опрос, на самом деле большинство белорусов не доверяет: таких более 63 %. И еще несколько любопытных цифр: 72,4 % белорусов не поддерживают протестные акции в стране. Отмечается также, что многие не могут назвать или путаются в лидерах.
Спрашивали белорусов и об их оценке нынешней экономической ситуации
Падение собственного материального положения отметили чуть более полусотни процентов опрошенных, и почти 30 % указали, что оно не изменилось. При этом эксперты отмечают: данные - общемировая тенденция. Она связана в первую очередь с пандемией. Беларусь здесь не исключение. К примеру, экономика Еврозоны за последнее время рухнула на 7,5 %. Директор МВФ назвала прошлый год худшим со времен Великой депрессии. В целом, что касается исследования, аналитики отмечают: оно получилось максимально представительным. Полученные результаты позволяют дать объективную характеристику общественных настроений жителей Беларуси.
Конечно, опрос был шире и затрагивал разные стороны нашей жизни. Все собранные данные сейчас анализируются, и в ближайшее время подробные результаты будут представлены обществу.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов