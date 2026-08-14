Харвестеры и форвардеры против бурелома: как ликвидируют последствия урагана в Вилейском районе

Краткий пересказ от ИИ

Последствия грозового фронта, который прошелся по Беларуси в ночь с 6 на 7 августа, устраняют до сих пор. Только в Вилейском районе пострадало практически 2 тыс. гектаров лесных массивов. Туда направлены силы всего Минского региона.

Глядя на большой диаметр стволов у поваленных деревьев, можно представить и мощь стихии. В ночь с 6 на 7 августа фронт шириной 5 км прошел здесь с такой силой, что лесные массивы складывались по принципу домино. Первые трое суток лесхозы вместе со спасателями и энергетиками расчищали дороги к деревням и снимали деревья с крыш домов. Но главный объем работы в лесных массивах разворачивается именно сейчас.

Эпицентром стихии в Минской области стал Вилейский район. Масштаб бедствия виден даже тем, кто проезжает рядом. Здесь пострадало порядка 1850 гектаров леса. Это половина 1 млн куб. древесины, которые нужно убрать до того, как сырье испортится.

Дмитрий Дрозд, директор Вилейского опытного лесхоза: "Мы уже приступили к разработке буреломов. В 18 лесхозах Минской области используется современная многооперационная лесозаготовительная техника - харвестеры и форвардеры. 90 % отводов уже сделано".

На помощь специалистам лесхоза приехали и их коллеги со всего Минского региона. В работе задействовано более 20 харвестеров. Одна такая машина заменяет целую бригаду лесорубов. Часть поваленного леса переработают для производства пиломатериалов, щепы и пеллет, остальное направят на экспорт.

И уже следующей весной на этом самом месте, где еще недавно бушевала стихия, специалисты высадят новые молодые сосны и ели.