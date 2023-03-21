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Хатынь готовится к скорбному юбилею - 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии
22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии Хатыни.
В 1943-м деревню вместе с мирными жителями сожгли фашистские каратели. В 1969-м здесь воздвигли мемориал, который стал символом всех сожженных деревень Беларуси.
Год назад по распоряжению главы государства в мемориальном комплексе "Хатынь" началась глобальная реконструкция. На сегодня она завершена. Заменены бетонные конструкции, обновлена подсветка, проведены работы по пескоструйной очистке стен символических памятников Хатыни, очищены и покрашены металлические поверхности. Также реконструирована центральная скульптура мемориала - статуя Иосифа Каминского "Непокоренный". 22 марта обновленный мемориал встретит гостей.
22 марта в день памяти Хатыни, в день 80-летия со дня произошедшей трагедии во всех районах Минской области пройдут памятные мероприятия, посвященные этому скорбному событию. В них примут участие общественные организации, "Белая Русь", БРСМ. А также ветераны, представители молодежи, главы администраций, да и просто все желающие. 22 марта здесь состоится открытие нового музея и пройдет памятное мероприятие митинг-реквием.
Помолиться и поставить свечи за погибших в Хатыни, как и во всей Великой Отечественной войне можно будет и еще в одном обновленном объекте Хатыни. На территории мемориала восстановили и освятили православную часовню - Рождества Пресвятой Богородицы - копию той, которая простояла на этой земле почти 200 лет, но была сожжена немецкими оккупантами вместе с деревней Хатынь.
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