Хатынь готовится к скорбному юбилею - 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии

22 марта в день памяти Хатыни, в день 80-летия со дня произошедшей трагедии во всех районах Минской области пройдут памятные мероприятия, посвященные этому скорбному событию. В них примут участие общественные организации, "Белая Русь", БРСМ. А также ветераны, представители молодежи, главы администраций, да и просто все желающие. 22 марта здесь состоится открытие нового музея и пройдет памятное мероприятие митинг-реквием.

Артур Зельский, директор Государственного мемориального комплекса "Хатынь"