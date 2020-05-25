Хек в кунжуте

Возьмем



800 граммов хека,

1 яйцо,

50 граммов сливочного масла,

6 столовых ложек кукурузной муки,

полстакана кунжута,

половинку лимона

масло растительное.

Филе разморозилось. Его обязательно нужно обсушить бумажным полотенцем. Обсушили. Теперь нарежем рыбу на кусочки и замаринуем в соке лимона. Не забудем при этом посолить и поперчить.

Благодаря низкому уровню углеводов хек позволяет худеющим наедаться досыта и при этом не набирать лишний вес. Существуют рыбные диеты, при которых тресковые входят в ежедневный рацион или даже являются единственным продуктом, который можно употреблять в течение нескольких дней.

Пока хек маринуется, возьмем три разные плошки. В одной взобьем яйцо, добавив в него немного соли. Во вторую засыпаем муку. А в третью - кунжут. Он должен быть не жареный.

В 100 граммах кунжута содержится суточная норма кальция. А еще он богат медью, марганцем, цинком, селеном и другими важными для организма элементами. Это мощный источник правильных жирных кислот.

Ставим на огонь сковороду и наливаем в нее растительное масло. Когда оно прогреется, добавляем кусочек сливочного. Берем кусочек рыбы. Обмакиваем ее в муке, затем в яйце. Даем стечь лишнему. И, наконец, отправляем в плошку с кунжутом. Выкладываем на сковороду, обжариваем рыбу с двух сторон примерно по 3 минуты с каждой. Подаем кунжутную рыбку с долькой лимона. Приятного аппетита!