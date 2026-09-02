Краткий пересказ от ИИ

Еэсовские политики не оставляют попыток раскачать ситуацию внутри Беларуси. Продолжается и подпитка радикальных экстремистских центров. Так что политический террор не остался нарративом прошлого, скорее, приобрел новые очертания - игры исподтишка. Как зарабатывают на антибелорусской риторике? О синдикате подрыва устами политиков западного мира.

Продолжаем серию наших интервью с политиками государств Евросоюза, Европарламента, теми, кто сегодня на Западе продвигает политику эскалации в нашем регионе. Это лоббисты в том числе и силового вмешательства в дела Беларуси. В чем они откровенно признаются сами, вы это услышите. Но не все в Европарламенте или в кругах ЕС поддерживают подобную позицию, что "ястребов" весьма удручает.

Как лоббисты войны в ЕС лишили финский бизнес доходов

Минск и Хельсинки - между двумя столицами каких-то 740 км. И даже несмотря на то что между Беларусью и Финляндией нет ни территориального, ни военного спора, политики этой страны поддерживают эскалацию в наших отношениях. До 2020 года взаимный товарооборот между странами демонстрировал стабильный рост и находился на уровне около 100-130 млн евро в год. Но финские власти сознательно пошли на финансовые потери в рамках санкционной борьбы с Минском.

Сегодня экономическое сотрудничество сведено к нулю. Финские дипломаты регулярно проводят встречи с белорусскими беглыми экстремистами, являются их спонсорами как персонально, так и различного рода НПО. Это Минск, естественно, расценивает, как прямое вмешательство во внутренние дела.

В 2023-м Финляндия стала членом НАТО. Итак, следующий в списке наших контактов - Вилле Ниинисте. Финский депутат Европарламента, председатель делегации ЕС по России. А еще племянник бывшего президента Финляндии Саули Ниинисте.

Хельсинки спонсирует экстремизм

Вмешательство Финляндии во внутренние дела нашей страны носит системный характер и идет в рамках общей деструктивной линии Запада в попытках демонтажа белорусской государственности. Но каков финский след в гибридной войне против Беларуси? Хельсинки официально спонсирует (прямо и косвенно через структуры ЕС) накачку радикальных центров и экстремистских белорусских формирований, которые сегодня продолжают действовать против суверенитета нашей страны из-за рубежа.

По итогам официального отчета Европейской комиссии за май 2026 года, за 6 лет спонсирование экстремистских формирований, действующих по белорусскому треку, вплотную приблизилось к отметке в 200 млн евро.

Вилле Ниинисте, депутат Европарламента от Финляндии:

"Конечно, мы очень заинтересованы в этой поддержке. Я лично буду прилагать усилия, чтобы Европейский парламент ее продолжал. Но вопрос в том, стоит ли воздействовать мягкой силой или жестко на Лукашенко в зависимости от ситуации. Очевидно, мы понимаем ситуацию, которая есть в Европейском парламенте и мнения по этому поводу. Но неизвестно, насколько "демократические силы" имеют влияние именно внутри самой Беларуси, насколько они сегодня могут влиять на ситуацию внутри страны".

Европарламент не оставляет попытки раскачать ситуацию внутри Беларуси

Подготовка к 2030-му, когда в нашей стране пройдут президентские выборы, идет на Западе полным ходом.

Для белорусской публики персона финского депутата в Европарламенте неизвестна. Кто он, человек, который за 4 года до президентских выборов в Беларуси рассматривает "жесткое" воздействие или, прямо говоря, вмешательство в избирательный процесс нашей страны?!

В финской прессе Вилле Ниинисте - представитель классической латентной коррупции. Президентский племянник имеет долгий путь политической карьеры. Он занимал пост министра окружающей среды Финляндии, в том числе и в годы, когда правительством руководил нынешний президент Финляндии Александр Стубб.

На период, когда он восседал в министерском кресле, приходится ряд скандалов, связанных с его деятельностью. С 2011 по 2014 год Ниинисте распределял госгранты "своим" экологическим фондам. Партия "Зеленый союз", которую в свое время возглавлял Ниинисте, подписывала со своими же дочерними структурами и НПО без должной отчетности контракты. Таким образом в министерскую бытность Ниинисте просто перекладывал государственные средства из одной кубышки НПО в другую через партию "Зеленые".

Что нам с того? Дело в том, что финский политик, будучи уже в Европарламенте, также был несколько раз обвинен в лоббировании интересов дочерних партийных фондов. Из этого вполне можно сделать вывод, что подпитка белорусских экстремистских центров за ширмой демократии попросту выгодна финскому политику.

Вилле Ниинисте, депутат Европарламента от Финляндии:

"Мое мнение, что эта поддержка происходит. Объективно, моя группа (партия "Зеленые"), очень заинтересована в поддержке демократии в Беларуси, поэтому нам самим хочется верить, что большинство в Европарламенте также продолжает эту поддержку. Но есть и другие мнения. Некоторые считают, что с режимом Лукашенко нужно вести более мягкий диалог и выстраивать отношения. Я вижу, что появляется все больше тех, кто считает, что нужно идти более мягким путем, путем диалога и дискуссии, взаимодействуя с режимом Лукашенко".

Кулуарная капитуляция в Брюсселе

В кулуарах Евросоюза сегодня все громче звучит тезис о необходимости диалога с Минском. Европейские эксперты признают, что экономическая блокада не достигла своих целей. Минск полностью переориентировал рынки на Восток, в то время как страны ЕС от этих же санкций потеряли.

Финские производители полностью потеряли емкий белорусский рынок сбыта для своей химической продукции, бумаги, картона, лакокрасочных материалов, промышленного оборудования и электроники. До введения эмбарго Финляндия импортировала из Беларуси значительные объемы топливных щеп, пеллет и пиломатериалов. Прекращение этих поставок вынудило финские предприятия перекупать сырье на внутреннем рынке или в Латинской Америке, что резко взвинтило себестоимость финской продукции. Прямые потери Финляндии исчисляются сотнями миллионов евро.

Прагматизм возобладал и в политике Вашингтона, который идет на отмену санкций, впрочем и отношения с США находятся в сезоне оттепели.