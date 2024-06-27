ХI Форум регионов Беларуси и России начал свою работу: чем отметился первый день

Интеграция и более тесное взаимодействие на практике. Сегодня, 27 июня, начал работу ХI Форум регионов Беларуси и России. Гостей из 60 областей, краев и республик России принимает Беларусь. Инновациям в экономике, аграрном секторе, сфере высшего образования, науке, медицине и других отраслях посвящена работа девяти секций. Два дня подряд участники плотно работают над сближением подходов в законодательстве, реализацией новых инициатив, продвижением торговли и созданием общих проектов. С тем, чтобы не сбавлять ранее заданных темпов в сотрудничестве.

О том, чем отметился первый день форума, Алина Лаппо.

45 предприятий Беларуси на одной площадке. Концепт-стор "Да дому" уже знаком многим белорусам. Теперь такой есть и в Витебске. Беллегпром открыл магазин к празднику города и в преддверии Форума регионов. По сути, это наглядный пример для российских партнеров, как такая бизнес-модель выглядит на практике. Концерн активно продвигает свой бренд в городах восточной соседки. Подобные площадки уже работают в Новосибирске и Екатеринбурге.



Ну а после сегодняшних встреч белорусского в России точно будет больше. Предприятия концерна заключили в первый день же форума контрактов более чем на 2 млрд российских рублей.





Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром": За последние годы мы не только наладили успешную торговлю с российскими регионами. У нас очень сильный текстильный блок. Поэтому мы можем предложить российскому малому и среднему бизнесу текстиль, который совместно можем перешивать в готовую продукцию. Это тема для разговора.

Встречи, договоренности, реальные контракты и приличные суммы. Форум регионов сегодня для многих - это место новой долгосрочной работы вместе. Впервые площадка заявила о себе в 2014 году в Минске. И с каждым годом набирала обороты.

Форум проходит под эгидой верхних палат белорусского и российского парламентов. У наших стран общее не только настоящее, но и прошлое. Сегодня в союзники сообща противостоит переписыванию исторической правды. Поэтому первый день Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко начали символично с посещения Полоцкого кадетского училища. Спикеры вручили отреставрированное российскими архитекторами историческое знамя. Это важная духовная традиция кадетских корпусов.

"Хотела бы акцентировать внимание на том, что действительно наша совместная деятельность, Беларуси и России, во всех отношениях, по всем направлениям - на достаточно высоком уровне, - отметила Наталья Кочанова. - Российские реставраторы уникальные отреставрировали и вернули это знамя".





Кадеты тех лет давали присягу перед этим знаменем, подчеркнула спикер. "Многие стали великими людьми, которые прославили Российскую империю, которых мы и сейчас чтим. Это наши герои, наша общая история. История Беларуси и России - общая. У нас общие корни. И ребята, которые учатся и будут учиться здесь, конечно, будут помнить и чтить эту историю", - сказала Наталья Кочанова.

Форум - это про быстрые перспективы в торговле и кооперации. Когда не нужно ехать за сотни километров, а можно договориться здесь, напрямую. Так, Башкортостан сегодня - с пакетом новых идей. Как отметил губернатор Радий Хабиров, партнеры уже перешли от просто торговли к глубокой интеграции. А все намеченные проекты сразу закладывают в дорожную карту. В ней около уже около сотни пунктов, и 40 % из них выполнено. Сегодня же стороны сверили позиции по будущим перспективным направлениям.





Радий Хабиров, глава Башкортостана: Мы решили создать совместно с белорусскими предприятиями промышленный инвестиционный технопарк. Беларусь - это главный и близкий партнер.

Форум регионов - это площадка, которая охватывает все сферы взаимодействия союзников. От экологии и образования до медицины и законодательства. Но во главе угла - экономика. Ей темп задает сотрудничество между регионами. И диалог в этой теме достоин отдельной площадки. При этом по числу одной из самых масштабных. Профильная секция в Полоцке собрала 200 человек. Сомнений нет - эффект от таких встреч будет ощущать долгие годы.





"Главная задача - сильные регионы и то, как мы работаем. Хотелось бы поделиться с российскими коллегами", - подчеркивает замминистра экономики Беларуси Татьяна Бранцевич.



За тем, как расходуются средства в Союзном государстве, пристально следят контрольные ведомства двух стран. Об этом и о новых формах взаимодействия говорили отдельно на пепельной сессии. Госконтроль отмечает сокращение нарушений в этой сфере. Поэтому впредь больше внимания органы будут уделять эффективной реализации самих проектов и оценивать их влияние на экономику Союзного государства.

Галина Изотова, зампредседателя Счетной палаты России: Наша деятельность очень важна. Конечно, предупредить, дать соответствующие рекомендации, если мы выявляем какие-то узкие места в продвижении.

Региональный форум с каждым годом наращивает свой потенциал как по количеству контрактов, так и по числу участников. Сегодня на заседание торгово-промышленных палат впервые приехали партнеры из республики Тывы. И сразу погрузились в повестку. Тем более что на этой площадке участники, опыт которых точно стоит позаимствовать, говорили о бизнесе, поддержке экспортеров, новых механизмах и векторах технологического развития. И говорили не мало.