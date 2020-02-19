Химия любви. Как чувство влюбленности меняет человека?

Поговорим о чувствах с научной точки зрения. Влюбленным человеком управляют гормоны. Какие из них играют роль маленьких купидонов, знает наш эксперт. У нас в гостях врач-эндокринолог Владислав Морозик.





По каким параметрам мы анализируем понравившегося нам человека?

55%

- язык тела. Это означает, что мозг подсознательно отслеживает движения тела потенциального партнера и по ним определяет насколько он/она подходит, а также ищет ответныесигналы, которые указывают на заинтересованность с обратной стороны.

38%

- голос и его тон, а также изменение частоты.

7%

- реакция на высказывания партнера и выбор слов.

Существует мнение, что в человека можно влюбиться даже на уровне запаха. У каждого человека феромоны имеют особенный запах, для партнера они больше важны в тот момент, когда наступает физическая близость.

Как себя проявляет влюбленность?

Румянец

Блеск в глазах

Трепет сердца

"Бабочки" в животе

Чувство полета

Дрожь в коленках

Мокрые ладони

Опьянение

Давайте посмотрим, как работает влюбленность внутри нашего организма.

На какие органы влияет чувство влюбленности?

Мозг - у влюбленных сильнее, чем у остальных, активированы участки мозга, которые связаны с системой вознаграждения и мотивации - это обусловлено действием гормонов.

Сердце - усиливается кровоток и сердцебиение, поскольку повышается выработка гормонов стресса. Из-за этого же учащается дыхание, усиливается потоотделение: могут потеть ладони, бывают легкие головокружения.

Кишечник - гормоны стресса вызывают сужение кровеносных сосудов в области кишечника. Легкие спазмы, возникающие из-за этого, создают ощущение "бабочек" в животе.

Желудок, печень и поджелудочная - из-за стресса повышается уровень глюкозы и усиливается выработка энергии. Благодаря этому влюбленные не чувствуют усталости, им не хочется спать и снижается аппетит. В то же время ускоряется расщепление жиров, и таким образом любовь помогает худеть лучше всяких диет.

Надпочечники /яичники - надпочечники вырабатывают определенные гормоны, но это происходит как ответ на определенные раздражители. Всем управляет наш мозг. Поэтому все-таки правильнее сказать, что за влюбленность отвечает мозг. Но не только как мыслительный орган, но и как активатор и координатор всей эндокринной системы. То есть - это комплексная реакция: если человек понравился, то начинается выброс гормонов.

Ингредиенты "коктейля" влюбленности

Дофамин - гормон целеустремленности и концентрации, он заставляет добиваться цели, стремиться к полному обладанию.

Серотонин - когда отношения только зарождаются, его выработка снижается. Это связано со страхом - а вдруг чувства не взаимны? Так и появляются тревожность, перепады настроения, которые могут быть спровоцированы одним-единственным взглядом, улыбкой, звонком или смс.

Эндорфины - благодаря им формируется ощущение благополучия и защищенности. Поцелуи, объятия - и эндорфинный завод работает на полную катушку.

Адреналин - увеличивает возможности человека в нестандартных ситуациях. Поэтому влюбленным кажется, что они могут свернуть горы. Во время сильной влюбленности уровень адреналина в 10 раз превышает норму и в 3 раза выше, чем при инфаркте.