3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Химия любви. Как чувство влюбленности меняет человека?
Поговорим о чувствах с научной точки зрения. Влюбленным человеком управляют гормоны. Какие из них играют роль маленьких купидонов, знает наш эксперт. У нас в гостях врач-эндокринолог Владислав Морозик.
По каким параметрам мы анализируем понравившегося нам человека?
55%
- язык тела. Это означает, что мозг подсознательно отслеживает движения тела потенциального партнера и по ним определяет насколько он/она подходит, а также ищет ответныесигналы, которые указывают на заинтересованность с обратной стороны.
38%
- голос и его тон, а также изменение частоты.
7%
- реакция на высказывания партнера и выбор слов.
Существует мнение, что в человека можно влюбиться даже на уровне запаха. У каждого человека феромоны имеют особенный запах, для партнера они больше важны в тот момент, когда наступает физическая близость.
Как себя проявляет влюбленность?
- Румянец
- Блеск в глазах
- Трепет сердца
- "Бабочки" в животе
- Чувство полета
- Дрожь в коленках
- Мокрые ладони
- Опьянение
Давайте посмотрим, как работает влюбленность внутри нашего организма.
На какие органы влияет чувство влюбленности?
- Мозг - у влюбленных сильнее, чем у остальных, активированы участки мозга, которые связаны с системой вознаграждения и мотивации - это обусловлено действием гормонов.
- Сердце - усиливается кровоток и сердцебиение, поскольку повышается выработка гормонов стресса. Из-за этого же учащается дыхание, усиливается потоотделение: могут потеть ладони, бывают легкие головокружения.
- Кишечник - гормоны стресса вызывают сужение кровеносных сосудов в области кишечника. Легкие спазмы, возникающие из-за этого, создают ощущение "бабочек" в животе.
- Желудок, печень и поджелудочная - из-за стресса повышается уровень глюкозы и усиливается выработка энергии. Благодаря этому влюбленные не чувствуют усталости, им не хочется спать и снижается аппетит. В то же время ускоряется расщепление жиров, и таким образом любовь помогает худеть лучше всяких диет.
- Надпочечники /яичники - надпочечники вырабатывают определенные гормоны, но это происходит как ответ на определенные раздражители. Всем управляет наш мозг. Поэтому все-таки правильнее сказать, что за влюбленность отвечает мозг. Но не только как мыслительный орган, но и как активатор и координатор всей эндокринной системы. То есть - это комплексная реакция: если человек понравился, то начинается выброс гормонов.
Ингредиенты "коктейля" влюбленности
- Дофамин - гормон целеустремленности и концентрации, он заставляет добиваться цели, стремиться к полному обладанию.
- Серотонин - когда отношения только зарождаются, его выработка снижается. Это связано со страхом - а вдруг чувства не взаимны? Так и появляются тревожность, перепады настроения, которые могут быть спровоцированы одним-единственным взглядом, улыбкой, звонком или смс.
- Эндорфины - благодаря им формируется ощущение благополучия и защищенности. Поцелуи, объятия - и эндорфинный завод работает на полную катушку.
- Адреналин - увеличивает возможности человека в нестандартных ситуациях. Поэтому влюбленным кажется, что они могут свернуть горы. Во время сильной влюбленности уровень адреналина в 10 раз превышает норму и в 3 раза выше, чем при инфаркте.
- Кортизол - подавляет воспаление в организме, но одновременно с этим ослабляет иммунитет. Поэтому влюбленным проще слечь с простудой.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов