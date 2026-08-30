Хирурги Беларуси имплантировали аортальный клапан нового поколения

Краткий пересказ от ИИ

В РНПЦ "Кардиология" впервые в Беларуси пациенту установили протез аортального клапана нового поколения

Сложную операцию провели 81-летнему мужчине с тяжелым поражением сердца и сосудов. Несколько артерий оказались сильно сужены и аортальный клапан уже не мог нормально пропускать кровь. Новая разработка обладает рядом преимуществ. В том числе конструкция позволяет сохранить свободный доступ к артериям, если в будущем пациенту понадобится еще одна процедура. И тут важно отметить, что замену клапана через сосуды наши врачи проводят уже не первый год.

Олег Полонецкий, заведующий рентгеноперационной отдела интервенционной кардиологии РНПЦ "Кардиология":

"Технология берет свое начало с 2002 года, т. е. уже скоро мы будем праздновать четверть века. В нашу страну она пришла в 2014 году, с тех пор мы активно ее развиваем. Мы сейчас умеем заменить этот аортальный клапан с доступом катетерным через бедренные сосуды, т. е. не делая больших разрезов, в большинстве случаев не нуждаясь в полной анестезии, т. е. не вводя пациента в состояние наркоза. Технология позволяет выполнить такую сложную операцию у пациентов 70-80-90-летних без существенного нарушения их обычной жизнедеятельности".

К слову, накануне в РНПЦ "Кардиология" провели еще одну подобную операцию. 74-летний пациент уже перенес замену аортального клапана открытым способом в 2014-м. Протез прослужил 12 лет, потребовалось повторное вмешательство. На этот раз врачи обошлись без операции на открытом сердце. Новый клапан установили внутрь старого. Комментарий самого пациента.

Николай Панько, пациент РНПЦ "Кардиология":

"Если сравнить операцию, что мне делали в 2014 году и сейчас, так это, конечно, две большие разницы. Я вот хожу, тогда тоже на третий день встал, но я ходил, можно сказать, за стенку держался. Реабилитация проходила в течение года, пока восстановишься. А тут мне говорят, что в течение двух месяцев я буду как огурчик. Благодарен всем в операционной бригаде. Лично, конечно, доктору за его руки золотые".

Имплантацию аортального клапана сегодня проводят не только в РНПЦ "Кардиология". Такие операции выполняют и в других минских клиниках, где оказывают кардиохирургическую помощь. Малоинвазивный способ активно осваивают и в регионах.