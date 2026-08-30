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Хирурги Беларуси имплантировали аортальный клапан нового поколения

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В РНПЦ "Кардиология" впервые в Беларуси пациенту установили протез аортального клапана нового поколения

Сложную операцию провели 81-летнему мужчине с тяжелым поражением сердца и сосудов. Несколько артерий оказались сильно сужены и аортальный клапан уже не мог нормально пропускать кровь. Новая разработка обладает рядом преимуществ. В том числе конструкция позволяет сохранить свободный доступ к артериям, если в будущем пациенту понадобится еще одна процедура. И тут важно отметить, что замену клапана через сосуды наши врачи проводят уже не первый год.

Олег Полонецкий, заведующий рентгеноперационной отдела интервенционной кардиологии РНПЦ "Кардиология"

Олег Полонецкий, заведующий рентгеноперационной отдела интервенционной кардиологии РНПЦ "Кардиология":

"Технология берет свое начало с 2002 года, т. е. уже скоро мы будем праздновать четверть века. В нашу страну она пришла в 2014 году, с тех пор мы активно ее развиваем. Мы сейчас умеем заменить этот аортальный клапан с доступом катетерным через бедренные сосуды, т. е. не делая больших разрезов, в большинстве случаев не нуждаясь в полной анестезии, т. е. не вводя пациента в состояние наркоза. Технология позволяет выполнить такую сложную операцию у пациентов 70-80-90-летних без существенного нарушения их обычной жизнедеятельности".

К слову, накануне в РНПЦ "Кардиология" провели еще одну подобную операцию. 74-летний пациент уже перенес замену аортального клапана открытым способом в 2014-м. Протез прослужил 12 лет, потребовалось повторное вмешательство. На этот раз врачи обошлись без операции на открытом сердце. Новый клапан установили внутрь старого. Комментарий самого пациента.

пациент РНПЦ "Кардиология"

Николай Панько, пациент РНПЦ "Кардиология":

"Если сравнить операцию, что мне делали в 2014 году и сейчас, так это, конечно, две большие разницы. Я вот хожу, тогда тоже на третий день встал, но я ходил, можно сказать, за стенку держался. Реабилитация проходила в течение года, пока восстановишься. А тут мне говорят, что в течение двух месяцев я буду как огурчик. Благодарен всем в операционной бригаде. Лично, конечно, доктору за его руки золотые".

Имплантацию аортального клапана сегодня проводят не только в РНПЦ "Кардиология". Такие операции выполняют и в других минских клиниках, где оказывают кардиохирургическую помощь. Малоинвазивный способ активно осваивают и в регионах.

Разделы:

ОбществоЗдоровье

Теги:

операцияхирургияРНПЦ Кардиология
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