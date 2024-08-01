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Хищение 22 рулонов сена обнаружили в одном из хозяйств Любанского района

Кражу 22 рулонов сена обнаружили в одном из хозяйств Любанского района. Как было установлено, 48-летний местный житель за несколько ночей похищал и перевозил рулоны сена на гужевой повозке. Впоследствии он продавал их соседу для домашнего хозяйства.

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