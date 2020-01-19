Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как поведет себя обыкновенный мыльный пузырь, если выпустить его на мороз? Так вот, произойдет чудо: он превратится в ледяную сферу с причудливыми узорами. Эти кадры пришли из канадской провинции Альберта - там сейчас настоящая зима. Ролик призывает не сидеть дома, а выходить на улицу и создавать что-то потрясающее и красивое. Осталось только дождаться морозов. Хит сетей - зимнее чудо.



