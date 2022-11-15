Ради налоговых льгот провернули хитрый трюк

Некая Алена Тихонова обещала обогреть теплом, подарить уют и дать определенные условия инвалидам. Она работала много и в разных специализированных организациях. В 2015-м основала общественное объединение "Солнечный круг". Чтобы создать условия для инвалидов и помочь людям с ограниченными возможностями, с единомышленниками открыла унитарное предприятие "ТехКлинингПроект" (уборка, техническое обслуживание, в том числе крупных и государственных организаций).

И при этом выгодно воспользовалась льготами, которые предоставлялись компаниям с учредителями-инвалидами.

В 2021 году изменилось законодательство. Теперь мало было иметь инвалидов в учредителях ОО и отчислять им процент. Надо, чтобы в штате организации (то есть в "ТехКлинингПроекте") самих работников-инвалидов было не менее 30 %.

И тут в голове Тихоновой возникает гениальная идея: создать унитарное предприятие "Домовенок универсал". Учредителем по-прежнему был "Солнечный круг".

Главный бухгалтер УП "ТехКлинингПроект" и УП "ТехКлинингПро" рассказала: когда она изучала документы, то увидела, что в штате компании числится только один человек. Это был директор, и он являлся инвалидом. Компания была образована в декабре 2021 года. По словам главбуха, когда они подали документы в ФСЗН на получение льготы, получалось, что численность инвалидов 100 %. И они получили льготу по уплате налогов.

Дальше вышло еще интереснее. Очевидно, в компании рассудили, что не может один человек быть директором и полы мыть. Тогда "Домовенок универсал" переименовали в "ТехКлинингПро". И снова провернули хитрый трюк. Существовал "ТехКлинингПроект" (где несколько тысяч человек в штате) и появился "ТехКлинингПро". Названия очень похожие. Уборщики, дворники и прочий технический персонал не сразу поняли, когда им положили бланки с новым названием. По факту людей переводили в другое унитарное предприятие на договор подряда.





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Потерпевшая Ирина рассказала: она понятия не имела, что ее перевели в другую компанию. Ей полагалась зарплата 300 рублей, на ней настаивал директор, хотя хотели уменьшить до 270 рублей.

Шокирующая разница между зарплатами и доходом руководителя становится заметной, если узнать, что у экс-директора УП "ТехКлинингПроект" Александра Хаткевича при обыске нашли около 100 тысяч долларов наличными. Его зарплата за месяц составляла 10 тысяч рублей.

Тихонова в прошлом году купила дачу в Вилейском районе, называет ее усадьбой, а строителей, которые там работают, холопами.

Хаткевич как физическое лицо был поручителем по кредиту у "ТехКлинингПроекта". И чтобы после увольнения это не висело тяжким грузом, провернул схему, в которой фигурирует 1 млн 600 рублей. Кредит закрыл. А вот людей оставил без зарплаты.

Потерпевшая Ирина отработала месяц и 25-го числа ждала заработную плату, а ее не выплатили. "Когда человек, извините меня, полдня ходит, убирает, старается, а там они сидят протирают штаны и еще требуют, обзывают, пытаются унизить. Унижали, мы были второго сорта", - возмущается женщина.

Но схема должна была работать, и чтобы после увольнения экс-директор УП "ТехКлинингПроект" Александр Хаткевич молчал, ему заплатили отступные.

Со слов Хаткевича, его уволили по решению нанимателя и выплатили 5 окладов (около 40 тысяч рублей) плюс компенсацию за неиспользованный отпуск. В итоге общая сумма получилась 54 тысячи.

Директор "ТехКлинингПро" возмутился: зачем выплачивать выходные пособия, если не выплачена заработная плата людям?

"У меня тоже хитро составлен контракт сроком на 1 год. При расторжении мною контракта я должен выплатить, а если учредитель расторгает со мной - 32 рубля мне выплачивают, одну базовую", - говорит директор.