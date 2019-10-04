Хитрый маркетинг: акции, скидки, дисконты

В очередном эксперименте "Хитрого маркетинга" мы постараемся не поддаться соблазнукупить акционные и скидочные товары. Получится ли?





Акции и скидки - самые популярные и простые способы стимулировать покупателей

Акции бывают:

на сезонный товар (картошка, арбуз)

на большой объем покупки (возьми две, третью получи бесплатно). Сюда же можно отнести такие популярные сейчас "2 по цене 1", "Товар дня" и т.д.

Есть еще как бы акции. Например,указанацена 2, 99. Читаем мы слева направо, именно поэтому в глаза сразу бросается первая цифра, а потом уж и 99 копеек. Если бы на ценнике было просто3, 00, выгода былабы уже не такочевидна))). Сейчас такиеценники можно увидеть даже на Комаровском рынке, причем 99 копеек пишут совсем мелко по сравнению с первой цифрой. Будьте внимательны.

Кстати, таким же образом работают и жирно перечеркнутые старые цены. Мозг обрабатывает эту информацию как картинку, а не как арифметическую задачу. И в итоге вы берете ненужную вещь, чтобы сэкономить.

Совет. Не ленитесь считать. Иногда результат поразит вас своей незначительностью.







Приобретать ли акционный товар. Рекомендации специалиста

Ликвидация товара, скидки отдельным категориям, акции "приведи друга, получи за это скидку"- работает ли все это? Мы обратились с этим вопросом к нашему консультанту Станиславу Якутовичу

- Стоит ли поддаваться соблазну приобретать акционный товар, все ли с ним хорошо на самом деле?

- Конечно, я считаю глупо такими предложениями не пользоваться. В наше время существует огромное количество предложений, таких как "черная пятница", "счастливые часы", "приведи друга", и глупо ими не пользоваться. Существуют скидочные дни для студентов, например, в магазине рядом с моим домом вторник и четверг.

- Бытует мнение, что раз товар продается по заниженной цене, значит что-то с ним не так.

- Я не соглашусь, потому что в XXI веке существует огромное количество нормативно-правовых актов, которые запрещают торговать некачественным или испорченным продуктом. И мое мнение, что потребителю не надо обходить стороной акции и скидки. Это всегда, во-первых, радует глаз, а во-вторых, заставляет нас экономить.

Акции и скидкиреально помогают сэкономить деньги, но покупаем с умом

Волшебное влияние слов "акция" и "скидка" на человека просто колоссально. Мы берем фрукты, потому что на акции, конфеты, потому что со скидкой, кофе, потому что подешевел, вдруг акция на него закончится. Узнаете себя?

Какой же вывод мы сделаем? Акции и скидки, если они реально помогают сэкономить ваши деньги, это хорошо. Но зачастую привлекательная цена заставляет покупателей неосознанно приобретать больше товаров, как следствие лишние траты. Поэтому покупаем с умом.