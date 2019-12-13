"Хитрый маркетинг". "Деньги vs Магазин"

Устроим необычный батл - "Деньги против магазина".



С помощью нехитрых советов мы попытаемся реально сэкономить деньги, придя в очередной раз в супермаркет.



Совет 1

Ходите в магазин не на голодный желудок со списком покупок.

Это своего рода гарант от ненужных трат. Если у вас в руках будет список, вы не ничего не забудете и не купите лишнего.



Совет 2

Ходитев магазин с калькулятором.

Многие покупатели сейчас ходят в магазин с увеличительным прибором - старательно всматриваются в содержимое продуктов, читают состав, чтобы побеспокоиться о своем здоровье. Так почему же не беспокоиться о своем кошельке и не ходить в магазин с калькулятором? К примеру, стоит печенье 1,45. "Ай, чуть больше рубля… Но два таких продукта вместе - это уже почти 3 рубля. Выгода сомнительная, не буду".



Совет 3

Цена за 1 кг или 1 литр, которая должна быть на этикетке, поможет правильно выбрать товар.

Частенько покупатели между двумя похожими товарами выбирают тот, что дешевле. Маркетологи тоже об этом знают, и сейчас на прилавках нередко лежат шоколадки по 85 граммов, упаковки с молоком по 970 граммов или пакеты с крупами по 800 граммов. Нам поможет честная цена - это цена за 1 кг или 1 литр, которая должна быть на этикетке.



Нужно планировать поход в магазин или в гипермаркет: спланировали во вторник, в пятницу закупили.



Выбирать для покупок те торговые сети, которые могут за счет объема собственного бизнеса давать на выходе для потребителя наиболее привлекательные цены.







Совет 4

Ведитедомашнюю бухгалтерию - это важное и полезное занятие, котороенаучит планированию и существенно сократит расходы. Сейчас существует огромное количество мобильных приложений. Записывайте все свои траты туда в формате заметок.Спустя две недели или месяц посмотрите, какое количество денег пришло и какое количество денегушло, в том числе на продукты питания. Если тратитебольше, чем зарабатываете, то с этим нужно что-то делать.



Совет 5

Не лечите шопингом свои проблемы. Они от этого никуда не денутся, а вот расходы только прибавятся.



Через 2-3 месяца собственной плановой экономики вы поймете, что у вас действительно сокращаются расходы, ваша семья начала питаться более разнообразно.Кроме того, вы почувствуете прилив сил и желание развивать себя и далее мотивировать на что-то интересное.



"Белорусское времечко" с заботой о вас!

