Как "театр начинается с вешалки", так и супермаркет начинается с места стоянки корзин и тележек. Зачастую мы даже не обращаем на них особого внимания (ну разве что придирчивый покупатель оценивающим взглядом окинет дно - чистое или нет).
С тележками и того проще, мало кто знает, что тележку для покупок изобрел в 1936 году американец - владелец продовольственной сети. Впоследствии американская пресса окрестила ее "изобретением, изменившим мир".
Мы решили провести эксперимент. Купить нужно всего три продукта: хлеб, молоко и масло. Но сначала мы пойдем за ними с торговой тележкой, а потом - с корзинкой.
Отправляемся за покупками.
Вариант 1. Спустя час с тележкой, доверху нагруженной продуктами, приближаемся к кассе и уже предвкушаем, какой длины чек получим и сколько денег потратим.
Вариант 2. В корзинке к трем ранее обозначенным продуктам (хлеб, молоко и масло), добавились сыр, кефир и булочки. Финансовый лимит, который отведен на покупки в одном магазине, практически не превышен.
А вот что думает специалист по поводу того, насколько объем корзины или тележки влияет на количество продуктов, которые мы покупаем в магазине.
Якутович Станислав, студент Института бизнеса БГУ, специальность "Маркетинг": "Все мы прекрасно знаем, что цель любого бизнеса - достижение максимальной прибыли за счет продажи тех или иных услуг. Все сталкивались с ситуацией, когда планируем пойти только за молоком и за хлебом, а на выходе получаем огромный чек, после чего раздумываем, почему же так получилось. Здесь нет никакой магии - это четкая спланированная стратегия маркетологов - заставить вас потратить намного больше.
Когда вы берете тележку и хотите купить не очень много, и всего пару продуктов кладете на дно большой тележки, то чувствуете, что она пустая, надо чем-то ее заполнить и начинаете набирать, как вам кажется, очень важные продукты".
Можно представить, насколько эту тележку можно заполнить.
Здесь, как с диетой: если хочешь похудеть - нужно брать маленькую тарелочку, можно на нее класть все, что ты хочешь, и голодным не останешься, и сохранишь форму. Такой же принцип работает и в магазине при покупках с тележкой и с корзинкой.
Чтобы магазин не стал для вас зоной напрасных трат и необдуманных покупок - выбирайте простую продуктовую корзину:
и Наталья Белогрудова с заботой о вас!