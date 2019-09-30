Как "театр начинается с вешалки", так и супермаркет начинается с места стоянки корзин и тележек. Зачастую мы даже не обращаем на них особого внимания (ну разве что придирчивый покупатель оценивающим взглядом окинет дно - чистое или нет).



С тележками и того проще, мало кто знает, что тележку для покупок изобрел в 1936 году американец - владелец продовольственной сети. Впоследствии американская пресса окрестила ее "изобретением, изменившим мир".



Мы решили провести эксперимент. Купить нужно всего три продукта: хлеб, молоко и масло. Но сначала мы пойдем за ними с торговой тележкой, а потом - с корзинкой.







Отправляемся за покупками.



Вариант 1. Спустя час с тележкой, доверху нагруженной продуктами, приближаемся к кассе и уже предвкушаем, какой длины чек получим и сколько денег потратим.



Вариант 2. В корзинке к трем ранее обозначенным продуктам (хлеб, молоко и масло), добавились сыр, кефир и булочки. Финансовый лимит, который отведен на покупки в одном магазине, практически не превышен.



А вот что думает специалист по поводу того, насколько объем корзины или тележки влияет на количество продуктов, которые мы покупаем в магазине.



Якутович Станислав, студент Института бизнеса БГУ, специальность "Маркетинг": "Все мы прекрасно знаем, что цель любого бизнеса - достижение максимальной прибыли за счет продажи тех или иных услуг. Все сталкивались с ситуацией, когда планируем пойти только за молоком и за хлебом, а на выходе получаем огромный чек, после чего раздумываем, почему же так получилось. Здесь нет никакой магии - это четкая спланированная стратегия маркетологов - заставить вас потратить намного больше.



Когда вы берете тележку и хотите купить не очень много, и всего пару продуктов кладете на дно большой тележки, то чувствуете, что она пустая, надо чем-то ее заполнить и начинаете набирать, как вам кажется, очень важные продукты".







