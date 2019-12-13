Хитрый маркетинг. Маркетологи делают ставку на детей

На детей маркетологи делают особую ставку. По данным американского центра медиаобразования, в США дети до 12 лет тратят более 28 млрд. долларов карманных денег в год. У нас цифры не такие внушительные, белорусские родители дают своим чадам в среднем от 10 до 100 рублей в месяц. В год тоже выходит немалая сумма. В мире все больше набирает популярность так называемый детский маркетинг.



Товарам для детей в гипермаркете отведено отдельное место - канцтовары, одежду и обувь, детскую косметику и бытовую химию можно купить, не тратя время на походы по отдельным магазинам. Согласитесь, это удобно. Хотя целевая аудитория этих товаров - все-таки взрослые.



Сами дети с большим удовольствием уделяют внимание эмоциональным товарам: игрушкам, ярким упаковкам с чипсами, сладостями и газировке. Все это предусмотрительно находится в зоне досягаемости детской руки.







Вирусные акции с силиконовыми липучками, штучные игрушки с конфетой внутри, десятки видов сладких подарков и так далее – все эти товары работают на привлечение внимания именно детей. Любящие родители, как правило, идут на поводу у своих чад и все это им покупают.



По данным исследователей, дети во всем мире влияют почти на 50% покупаемых родителями продуктов, а также на выбор магазина. Какими методами белорусские маркетологи привлекают внимание детей - узнаем у нашего консультанта.



Прикассовая зона в магазине очень привлекательна для детей и хорошо продумана маркетологами. Пока взрослый ожидает очереди и думает о своих проблемах, его ребенок начинает скучать, и тут ему на глаза попадаются десятки разнообразных шоколадок, леденцов, жевательных резинок и игрушек. И сразу мы слышим такое привычное «мам, пап, купи».



В одной американской крупной торговой сети стали проявлять заботу о родителях, которым эта фраза поднадоела - на двух кассах повесили крупные плакаты: "Уважаемые родители! По вашим просьбам на этих кассах не продаются шоколадки и жевательные резинки".



Дети - легкая цель для маркетологов. Привлекая их внимание, магазины получают большие прибыли. Поэтому, отправляясь в супермаркет с ребенком или давая ему деньги на карманные расходы, объясните финансовую систему вашей семьи, научите планировать покупки и не тратить все деньги сразу, а, находясь в торговом зале, например, попросите ребенка вести вас согласно списку покупок - он будет воспринимать это как игру и отвлечется от желания зацепиться за очередную ненужную игрушку.







"Белорусское времечко" - с заботой о вас.



