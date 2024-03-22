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Хиты мировой классической музыки и известные саундтреки из кинофильмов. На сцене Белгосфилармонии "Шоу оркестров"!
Симфония звуков сразу двух музыкальных коллективов сольется воедино в Белгосфилармонии. Сегодня вечером для зрителей выступит дуэт оркестров: Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь имени Жиновича и Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании под руководством дирижера Александра Высоцкого.
Подробности рассказала Катерина Павлова.
"Шоу оркестров" в Белгосфилармонии
Уникальный музыкальный проект "Шоу оркестров" продолжает радовать зрителя новым звучанием. Репетиционный процесс уже в самом разгаре и проходит он в Доме радио.
В единой гармонии соединятся два разных музыкальных коллектива: Национальный академический народный оркестр Беларуси имени Жиновича и Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании. Следует такой оркестровый дуэт за дирижерской палочкой Александра Высоцкого.
Музыка будет звучать из таких фильмов: "Запах женщины", "Гарри Поттер", "Пираты Карибского моря". Это очень объемно, это очень сильно, это очень мощно. И это можно почувствовать, только находясь в концертном зале, я думаю, ни одна запись это не передаст. В течение одной недели мы сыграем два концерта в разных залах города Минска. Один из концертов, который прозвучит 31 марта, называется "Классика на новый лад". Он пройдет в концертном зале "Верхний город".
Динамика, фразировка и другие музыкальные аспекты - все должно быть в совершенстве. Подготовка к концерту идет на полную мощность. На сцене одновременно выступит около 90 талантливых музыкантов.
В этот момент, когда я занимаюсь своей работой, исполняю какие-либо произведения, даже сидя в оркестре не сольно, это дарит эмоции зрителям. И это бесценно, когда мы видим, как люди улыбаются, слышат знакомые произведения. Это сочетание тембров, различных особенностей инструментов. Конечно, это очень здорово.
"Шоу оркестров" - это не просто концерт в классическом его понимании, это настоящее музыкальное зрелище, в котором каждая деталь, включая сценический образ, имеет значение.
Мы радуем зрителя не только яркими, красивыми номерами, а также девушки нашего Симфонического оркестра наряжаются в цветные, яркие костюмы, разноцветные платья. Обычно на концертах мы выступаем в классическом черном: черных платьях, костюмах, а на "Шоу оркестров" была идея одеться всем ярко.
В творческой копилке музыкальных коллективов участие в большом количестве проектов. Оба оркестра успешно выступают с программами классической музыки как в Беларуси, так и за рубежом. Музыкальный проект "Шоу оркестров" был создан эксклюзивно для белорусского зрителя.
Уникальность данного проекта заключается в том, что одновременно на сцене находятся два коллектива, два оркестра, разные по звучанию, и мы работаем на контрасте. То есть абсолютно разные звучания коллективов, и это, мне кажется, только улучшает восприятие музыки, это, мне кажется, очень интересно и очень разнообразно.
Работа на контрасте с разными звучаниями двух коллективов вызывает особый интерес к музыкальному проекту "Шоу оркестров".
Дополнительный концерт запланирован на 12 июня.
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