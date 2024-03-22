Хиты мировой классической музыки и известные саундтреки из кинофильмов. На сцене Белгосфилармонии "Шоу оркестров"!

Музыка будет звучать из таких фильмов: "Запах женщины", "Гарри Поттер", "Пираты Карибского моря". Это очень объемно, это очень сильно, это очень мощно. И это можно почувствовать, только находясь в концертном зале, я думаю, ни одна запись это не передаст. В течение одной недели мы сыграем два концерта в разных залах города Минска. Один из концертов, который прозвучит 31 марта, называется "Классика на новый лад". Он пройдет в концертном зале "Верхний город".

Александр Высоцкий, дирижер