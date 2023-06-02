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Хиты мировых рок-исполнителей, гитарный рейв и джаз звучали на фестивале "Седьмой регион"

Хиты мировых рок-исполнителей, гитарный рейв и джаз. Минский государственный дворец детей и молодежи принимал фестиваль "Седьмой регион". В концерте участвовали 9 коллективов, и это не только учащиеся дворца.

Фестиваль планируют организовывать ежегодно. Он будет собирать любителей джазовых импровизаций и музыкальных перформансов.

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