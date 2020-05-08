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Хиты военных лет наполнили сегодня двор по улице Матусевича

Накануне Дня Великой Победы ветераны Фрунзенского района получают поздравления от Республиканского союза молодежи - это часть акции "Беларусь помнит. Солдаты Победы". Организаторы позаботились о здоровье старшего поколения и провели концерт прямо под окнами дома, где живут ветераны - сестры-близнецы Раиса Кублицкая и Зоя Русак. Только во Фрунзенском районе поздравления получат сто шестьдесят три участника войны. Акция "Беларусь помнит. Солдаты Победы" проходит по всей стране.

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