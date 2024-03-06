Хижняк: Сегодня человек хочет купить не только жилье, но и ту среду, в которой он будет проживать

В Беларуси сейчас много говорится о создании комфортной среды проживания. Какие применяются современные решения, позволяющие изменить пространство жилых микрорайонов, сделать его более удобным и комфортным? Об этом впрограмме"Экономическая среда"спросили у директора унитарного предприятия "БелНИИПградостроительства" Александра Хижняка.

В Беларуси меняется объект или предмет сделки: если раньше человек, накопив деньги, хотел их удачно вложить, решить свою жилищную проблему и покупал жилье, то сейчас появляется немного другой объект - это среда, подчеркнул Александр Хижняк. По его словам, человек хочет купить не только жилье, но и ту среду, в которой он будет проживать.

Комфортная среда зависит от желания застройщика получить максимальный выход квадратных метров, которые он продает, считает директор "БелНИИПградостроительства". По его мнению, продавать квартиры стало гораздо сложнее, потому что люди видят рендерыи то,что получилось на выходе. На стадии планирования определяются все аспекты, которые входят в понятие "комфортность". Это наличие социальных объектов: объектов здравоохранения, школ, детских садов (в зависимости от численности населения), квартирография - выбор однушек, двушек. Все это учитывается. "Осваивая значительный участок, инвестор, девелопер, строитель должен понимать, кому он это продаст, по какой цене, и захотят ли люди это покупать", - пояснил Александр Хижняк.

Смотрите программу "Экономическая среда" ЗДЕСЬ



Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович обозначил, что в строительной сфере есть два основных направления. "Штучное строительство домов - это то направление, в котором мы оптимизируем существующую жилую застройку. Штучно - это когда строится один дом без какой-либо дополнительной инфраструктуры, она уже есть, - пояснил министр. - Если речь идет о строительстве новых микрорайонов многоквартирной жилой застройки, то мы сместили подходы и не строим дома поочередно, а застраиваем целыми микрорайонами. И как раз в этом микрорайоне на стадии проектирования застройщик, который осуществляет строительство инженерной, транспортной инфраструктуры и в последующем поэтапно будет застраивать жилыми домами, он все эти вопросы прорабатывает и обеспечивает должный комфорт - дворы без машины, наличие социальных объектов, зеленые насаждения".