ХХХIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" открыл афишу и идет на рекорд

Наш "Славянский" объединяет страны и народы. Официально ХХХIII Международный фестиваль искусств откроется уже в четверг, а сегодня стартовала афиша базара. Витебск живет искусством.Лидия Заблоцкая о фестивальном Витебске.

Вся страна сегодня проснулась с первыми лучами не солнца, а Летнего амфитеатра. "Добрай раніцы" снова пожелали с легендарной сцены.

30 тонн оборудования для трансляции в прямом эфире. С 10 июля с Летнего амфитеатра начнут фестивалить от зари до зари.

Право первым апробировать авансцену, когда зрителей даже не шесть тысяч - миллионы - нашему утреннему десанту.





Это невозможно назвать какой-то рутиной. Это всегда праздник. Мы всегда едем сюда с огромным ожиданием праздника. Анна Квилория и Марианна Муренкова, ведущие утренней программы "Добрай ранiцы, Беларусь!"

На витебской сцене строят мосты через искусство к миру и взаимопониманию. Будто на семейное торжество к славянам приедут около 40 стран! Вопреки! Они не просто в статусе наблюдателей. Преодолевают океаны, чтобы разговаривать, слушать и выбирать новые голоса мира.

Превосходные впечатления от Беларуси. Страна ваша очень горячая и доброжелательная. Несмотря ни на что, мир продолжает быть единым полотном. Его нельзя разделить, разорвать. Единение культур, что творится здесь, на "Славянском базаре", сильно ощущается. И главное - это нужно. Никоим образом нельзя допустить закрытия форума. Наоборот, надо расширять и продолжать такого уровня фестивали. Через музыку, культуру наш диалог и происходит. Особенно голосами детей. Пилар Лейва, член жюри XXII Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2024", заслуженный деятель культуры Колумбии

Базар не раз в мировых СМИ называли Фестивалем мира. Колыбелью единения наций. А собирались ведь "разбазарить". Пустить по коммерческим денежным рекам.

На архивных кадрах Президент Беларуси Александр Лукашенко говорит, что уловил в страшную попытку развалить "Славянский базар". "Тогда мне очень было сложно, я встал на защиту его".

В 1995 году в Витебске Александр Лукашенко сказал: "Фестиваль искусств "Славянский базар" становится событием культуры мирового значения. Завоевывает все больше и больше сторонников и друзей не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Я объявляю, что отныне Президент Республики Беларусь и мое правительство берет под свое патронирование Витебский международный фестиваль искусств".

Лично Президент прописал базар в Витебске. Город и в официальном названии фестиваля с тех пор. Это было одним из глобальных и первых решений на старте его президентства.

Уже в 2000 году в Витебске Президент заявил: "Это самый такой город, который подходит для единения наших славянских народов. Это что-то мое. Частичка меня не только как Президента Беларуси".





Здесь не встретишь равнодушных. И даже начинает фестиваль афишу с фамилии, себе однокоренной. Дружинин. Заслуженный артист России почти всех собрал в славянский хоровод. В этот раз возглавляя танцевальный "Дрим Дэнс Фестиваль".

В работе все являются равноправными участниками танца. В русской и белорусской национальных традициях есть хороводы. Танец хоровод как никакой другой может быть отражением той дружбы народов. Егор Дружинин, хореограф, заслуженный артист России

В выставочных пространствах тем временем не духота, а дух новизны в искусстве витает.

"Обережный круг" в Ратуше. Как женщины видят славянский мир. Здесь полсотни фантазий белорусских и российских мастеров.

В кульминации дня на "космический" корабль Летнего амфитеатра высадились "Гости из будущего". Они же - кумиры виртуального мира. Блогеры-миллионники.

Звезд "новых форматов" воспитывали фанаты "Славянки". Вот и любовь к фестивалю - из поколения в поколение. Омоложение - "без базара".





За счет инноваций фестиваль держится и развивается. Меня воспринимают как российского блогера. Но паспорт у меня белорусский. И я бы хотел через 17 лет приехать в Витебск на 50-й фестиваль и увидеть, что он еще больше цветет. Влад Кобяков, шоумен, блогер

Прошла и жеребьевка участников XXII Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2024". В этом году соревнуются 14 голосов. Вернулась Мальта. Беларусь же представит 14-летняя Злата Ярошевич. Оценит баттл международное жюри. Во главе с грузинской певицей Этери Бериашвили.

Борьба голосов разгорится завтра здесь, в концертном зале "Витебск". Таланты споют под сопровождение оркестра имени Финберга. И буквально роковое пекло ждет в Летнем амфитеатре. Даже трибьют "Скорпионс" озвучит оркестр Белтелерадиокомпании. В общем, остается только успевать остужать фестивальный пыл.