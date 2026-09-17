Уже не многие помнят, но хлеб на столе у белорусов был не всегда. Но благодаря труду народа сегодня Беларусь полностью обеспечивает внутренний рынок продуктами питания и поставляет их на экспорт.

Экономическая политика в отношении Западной Беларуси строилась по принципу использования региона в качестве аграрно-сырьевого придатка. Основной земельный фонд находился в руках крупных собственников.

"Те землевладения, которые имели более 500 га земли, составляли всего лишь 0,5 % от всех земель Западной Беларуси, но при этом они владели половиной всех земель", - рассказала доцент кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени исторического факультета БГУ Татьяна Лисовская.

Само положение белорусского крестьянина на протяжении всего межвоенного периода было сложным. Больше половины крестьянских хозяйств имело одного коня, 30 % не имели вообще. Из-за недостатка средств и ресурсов 15 % хозяйств не имели коров, у половины насчитывалась только одна голова.

Месяц труда наемного рабочего на селе стоил 8 пудов жита (это 24 злота). В этих условиях менялась и социальная структура.

1921 год: доля малоимущих хозяйств составляла 62 %, середняцких - 30 %, зажиточных - 8 %. К середине 1930-х годов: доля малоимущих увеличилась до 80 %, середняцких - сократилась до 15 %, зажиточных - до 5 %.

"Сегодня мы в нашей Беларуси (9 млн людей) той продукцией, которую производим, можем накормить еще 10 млн. Плюс еще три таких страны можем накормить молоком, как наши", - отметил заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси Николай Яковчик.

И что имеем сейчас: урожай зерновых культур с учетом рапса составил более 9 млн т. В счет госзаказа поставлено 655 тыс. т продовольственного зерна и 94 тыс. т пивоваренного ячменя. Объемы производства молока увеличились на 3 %, а поставки осуществляются не только в страны СНГ, но и за их пределы.

"2026 год показал, что в период напряженных работ наши граждане объединяются, общими усилиями решают все поставленные задачи. Агропромышленный комплекс сегодня развивается успешными темпами. Так достаточно сказать, за период с 1990 года по настоящее время уровень энерговооруженности вырос с 42 л. с. на одного работающего человека до 80 л. с., то есть это фактически европейский уровень", - поделился начальник главного управления технического прогресса и энергетики Госнадзора за техническим состоянием машин и оборудования Станислав Карпович.

Белорусские ученые ведут селекционную работу, выводя при этом отечественные сорта зерновых культур. Если говорить о сельскохозяйственных животных, то это работы по выведению красной отечественной породы коров, а это, в свою очередь, позволяет снижать зависимость от импорта.

Юрий Шашко, директор Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси:

"В целом Центр занимается как раз всеми вопросами сельского хозяйства в Республике Беларусь. Там разрабатываются новые сорта. Мы должны обеспечить к 2030 году 80 % белорусских сортов на территории Республики Беларусь. Наши сорта абсолютно не хуже западных".

Не забываем и о кадрах: подготовку специалистов для отрасли осуществляют профильные высшие учебные заведения, обеспечивая при этом квалифицированными кадрами предприятия по всей Республике.

Сегодня сплоченность белорусов измеряется тоннами собранного хлеба и бесперебойной работой предприятий и заводов. Наша независимость и продовольственный суверенитет держатся на прочном фундаменте, заложенном именно тогда - 17 сентября 1939 года.