Хлебная эстафета. На юге Минской области завершают жатву

. По стране уже намолочено 4,5 миллиона тонн зерна. А на юге Минской области аграрии уже завершают жатву. В хозяйствах Несвижского района убрана большая часть территорий. Из года в год здесь показывают самую высокую урожайность зерновых в центральном регионе. И в этом сезоне хлеборобы в среднем собирают 66 центнеров с гектара. В хозяйстве "Городея" показатели еще выше. Среди механизаторов и водителей здесь даже устраивают своеобразное соревнование. После двух недель продуктивной работы лучшие аграрии получают дипломы и подарки.