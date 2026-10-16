Хлебный "Колосок": первую школу молодого комбайнера открыли в Беларуси

Сезон-2026 для Минской области стал историческим: половина районов области перешагнула стотысячный намолот, а Слуцкий и Копыльский и вовсе преодолели рубеж в 200 тыс. т зерна.

Настоящим героем этой жатвы стал механизатор из сельхозпредприятия "Кухчицы" Клецкого района Павел Шутило, чей личный рекорд - более 7 тыс. т на белорусской технике - отмечен лично Президентом. Чтобы приумножить эти достижения, сделан новый шаг. Им стало открытие школы молодого комбайнера "Колосок", созданной по инициативе главы государства.

В фокусе телевизионных камер снова легендарная Клецкая земля. Правда, внимание сместилось с урожайных нив к учреждению образования. 16 октября официально в Клецком сельскохозяйственном колледже стартовал уникальный для Беларуси проект. Аналогов ему нет. Это школа молодого комбайнера "Колосок".

Проект задумывался для тех, кто хочет работать на родной земле. Неудивительно, что среди первых 24 учеников оказались представители известных трудолюбивых династий Клецкого района. Здесь занимаются дети братьев Ситько, успех отца-рекордсмена готовится повторить Дмитрий Шутило.

"Здесь очень интересно было до этого, а теперь еще новые симуляторы поставили, будет еще интереснее. Пойду к папе помощником", - рассказал учащийся Клецкого сельскохозяйственного колледжа Дмитрий Шутило.

Будущий механизатор Илья Ситько рассказал, что с самого детства катается с отцом на тракторах и комбайнах. Молодой человек признался, что ему очень нравится эта техника, и он хочет в будущем работать именно на таких крупных машинах.

После символического "посвящения в колоски" - сразу за знаниями: убираем пшеницу на зерно в виртуальной реальности.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"В учебном классе мы установили тренажер-симулятор комбайна. Причем приобрели его за счет средств, которые нам были выделены за объявление благодарности Президента Республики Беларусь работникам АПК Минской области. Более того, за счет этих же средств мы планируем приобрести еще два таких тренажера для колледжа в Вилейке и в Борисове. Мы будем задействовать материально-техническую базу и кадровый потенциал Смиловичского колледжа и Слуцкого колледжа".

Особенность этой школы в том, кто учит ребят. Роль менторов взяли на себя лидеры жатвы - 12 участников элитного клуба "Золотой колос". Механизаторы Сергей Костюкевич и Павел Шутило оканчивали этот же колледж.

"Такого у нас не было. У нас был комбайн в разрезе, жатка в разрезе и все остальное - на макетах стояло. И нам указками показывали, где что находится. Ну, и теорию по книжкам учили. А здесь - реальный комбайн, как он есть. Сел в кабину - и все управление точно такое же, как в моем комбайне", - рассказал механизатор ОАО "Кухчицы" Сергей Костюкевич.

Механизатор ОАО "Кухчицы" Павел Шутило подтвердил, что в трудные минуты - например, в случае поломки комбайна - он обращается к Илье за помощью. Механизатор отметил, что парень безотказно приходил на выручку, даже если его вызывали поздно, и добавил, что именно поэтому молодого человека пригласили на сегодняшнее мероприятие уже в качестве наставника.

В перспективе количество "колосков" в агрошколе умножится на 100. Теорию ребята будут чередовать с практикой, чтобы уже к следующему лету самостоятельно, без подсказок отцов, вывести свои первые экипажи в поле.

Первый шаг к новым хлебным рекордам сделан. Школа молодого комбайнера "Колосок" открыта, а значит, белорусский каравай находится в надежных руках.