Хлебный шедевр Могилевской области - победитель республиканского конкурса "Битва караваев"

Краткий пересказ от ИИ

Хлебный путь долог и кропотлив. За каждым колосом - весна, когда сеяли, лето, когда берегли, и осень, когда собирали урожай. В 2026 году в Беларуси собрали более 10 млн т зерна с учетом рапса. Как только регион преодолевает отметку намолота в 1 млн т зерна, рождается хлебный шедевр - каравай-миллионник. По традиции эти караваи привозят во Дворец Независимости, и каждый - словно герб региона, выпеченный из муки и гордости.

А выбирает лучший из лучших народ. Путем онлайн-голосования, в котором приняли участие более 500 тыс. человек, заслуженно победила Могилевская область. Над созданием этого победного хлебного шедевра трудилось немало людей, в том числе мастер своего дела с 30-летним стажем Наталья Минченкова. Ей не первый год доверяют самые ответственные работы.

Наталья Минченкова, пекарь булочно-кондитерской компании: "Я люблю свою работу за то, что она очень интересная, креативная, творческая - от замеса теста до формовки, выпекания. Руководство увидело, что у меня есть какие-то способности, стало направлять на курсы, там меня учили чему-то новому, а сейчас я уже сама обучаю. Когда к нам приходят молодые специалисты, я передаю свой опыт".

Высота четырехъярусного каравая полтора метра, вес - 100 кг. Кропотливая работа длилась две недели. Дизайн уникален - отображение региона даже в самых мелких деталях: колосья, мешки с зерном, комбайны и мельницы. Для того чтобы добиться нужного оттенка хлеба, использовались различные техники выпечки, и, что важно, каждый элемент воплощает не только природное богатство страны - реки, озера и леса, но и символизирует косы тружениц Беларуси.

Мария Охапкина, маркетолог булочно-кондитерской компании: "Это настоящий шедевр, который был изготовлен из пшеничной муки нового урожая. Сам каравай состоит из четырех ярусов. Это не просто ярусы, это история по изготовлению хлеба, начиная от произрастания зерна до его сбора, помола. Два пекаря изготавливали этот каравай около двух недель. Сам каравай - это полностью ручная работа, выполненная нашими высококвалифицированными мастерами".

Участие в конкурсе караваев принимал каждый регион, и самым главным для них было продемонстрировать все красоты и уникальность края.

Второе место с отрывом в 3 тыс. голосов получила Минская область.

Над пятиярусным произведением искусства трудилась Анна Гвоздович. Именно она делала основу для каравая по своему уникальному рецепту. Самый нижний ярус весит 15 кг, для подъема теста понадобилось около часа, на выпечку ушло порядка трех часов. Средний ярус весом около 9 кг выпекался быстрее - примерно два часа.

Анна Гвоздович, пекарь Молодечненского хлебозавода: "Это работа не одного человека, а команды - технологов, тестомеса. Мы за две недели знали, что это будем делать. Обдумывали, какой вес нужно положить в форму, чтобы была соответствующая высота, какая влажность должна быть".

Самую ответственную часть - создание дизайна готового изделия - выполняла Елена Парасевич. Она пекарь-профессионал из Молодечно. Ее маленькой мечтой было сделать каравай-миллионник, и вот она осуществилась: за 10 дней была выполнена сложная работа.

Елена Парасевич, пекарь-кондитер: "Запрос был на то, что в Год белорусской женщины каравай должен быть "женский", нежный. Нужно было указать все районы, потому что каждый район причастен к сбору урожая. На каравае была девушка, которая встречала своим караваем. Я решила, что должно быть подворье, коровки, чтобы было видно, что есть женщина, есть хозяйство. Как символ семьи - наверху были аисты".

Каравай у Елены с Анной получился не только с традиционными символами "Дожинок" - колосьями и васильками, но и с трехмерными декоративными элементами из пряников и мастики. Помимо этого Елена добавила цветы из соленого теста, элементы с традиционным белорусским орнаментом и эмблемой Минщины.

"Нарисовали каравай, сдали его на утверждение, он сразу же понравился и мы приступили, - рассказала Елена Парасевич. - Когда мне предложили, сначала был испуг. А когда все сделала, выдохнула и подумала: "Неужели это я сделала?" Теперь, конечно, есть радость, гордость за себя".

Каравай - это не просто хлеб. Это история земли, рассказанная руками тех, кто ее любит. Здесь в каждом узоре труд многих людей, в каждом колосе память о тех, кто растил, берег и верил. И когда такой каравай оказывается во Дворце Независимости, он уже не просто символ урожая, он становится признанием в любви к своей земле. А любовь эта, как и хлеб, - на все времена.