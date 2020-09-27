Хлеборобов севера страны чествовали в Витебске

О том, как сегодня принимали поздравления аграрии северного региона, расскажет Марина Романовская. Главная сцена "Славянского базара" - Летний амфитеатр - в распоряжении тружеников села. Механизаторы, водители, агрономы - на полях работала огромная команда специалистов. И сегодня их праздник.







Витебская область намолотила более миллиона тонн зерна

Каравай северного региона весит 1 миллион 77 тысяч тонн зерна. Хлеб уродился даже на сложных почвах. Перед аграриями стояла четкая задача - собрать до зернышка, сохранить и переработать. Во время жатвы заметно обновился парк техники, в хозяйствах появились современные зерносушильные комплексы. С полной отдачей работали и люди. Отсюда и результат.





Четверть каравая сформировали Оршанский и Витебский районы

Самая высокая урожайность в хозяйстве "Хотилы-Агро" Поставского района - рекордные 73 центнера на круг. Среди лидеров жатвы - Леонид Алексеенко и Сергей Колбасов. Их намолот - более 5 тысяч тонн.





Награждение работников АПК

Аграриев Витебской области с "Дожинками" поздравил и президент - приветствие зачитал Владимир Андрейченко. Эти новые тракторы и авто уедут в лучшие хозяйства области. Работники АПК получили грамоты, дипломы, ценные подарки и денежные премии. А руководитель области Николай Шерстнев удостоен благодарности главы государства. Запах хлеба - по всему Витебску. Караваи, торты, пирожные - мастера проявили фантазию. "Дожинки" - это еще и возможность запастись сельхозпродукцией. В городе развернулась ярмарка-продажа. Хватило гостям праздника и зрелищ. От МЧС - показательные выступления. В небе, на суше и воде. Селфи на фоне комбайнов есть и у гостей из Псковской области. Накануне делегация посетила вузы, предприятия и хозяйства региона. А сегодня - самая колоритная часть программы.