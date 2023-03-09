Хлебозаводы подготовили весенние тематические угощения

Экспериментируют кондитеры не только с визуальной подачей - предлагают разнообразную начинку: творожные и бисквитные сладости, шоколадные муссы и фруктовые джемы. Объемы к празднику увеличили в разы. Если в обычное время, например, на Минском хлебозаводе№ 5 выпускают 2 тонны сладкой продукции в сутки, то накануне 8 Марта втрое больше.

