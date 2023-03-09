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Хлебозаводы подготовили весенние тематические угощения

Хлебозаводы подготовили весенние тематические угощения. Праздничный хит - торт с тюльпанами из белкового кремаили же десерт с "цветущей" фотопечатьюна вафельном листе.

Экспериментируют кондитеры не только с визуальной подачей - предлагают разнообразную начинку: творожные и бисквитные сладости, шоколадные муссы и фруктовые джемы. Объемы к празднику увеличили в разы. Если в обычное время, например, на Минском хлебозаводе№ 5 выпускают 2 тонны сладкой продукции в сутки, то накануне 8 Марта втрое больше.

Наборы пирожных и эклеры, профитроли и рулеты, а еще кексы, расписные пряники - чтобы обеспечить потребительский спрос в весенние праздники, кондитерскую продукцию выпускают в разном формате и размере. Принимают также индивидуальные заказы.

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