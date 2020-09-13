В продолжение экономической темы хочется отметить, что все предприятия работают в штатном режиме. А хлебозаводы столицы расширяют свой ассортимент! Коллективы активно разрабатывают новые виды продукции. От праздничных образцов ко Дню города в этом году акцент сместился в сторону товаров, которые будут востребованы круглогодично. Свою новинку представил третий хлебозавод - традиционный литовский торт-пирог "Шакотис". Всего же здесь только в кондитерском цехе выпускают около 150 сладких единиц.



К слову, в коллективах предприятий пищевой промышленности есть немало тех, кто носит почетное звание "Минчанин года". Кроме того, его обладатели работают во всех сферах: от ЖКХ - до образования и здравоохранения. Подробнее о людях, которыми столица может гордиться, расскажем сегодня вечером в "Главном эфире".



