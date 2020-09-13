3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Новинку представил третий хлебозавод - традиционный литовский торт-пирог "Шакотис"
В продолжение экономической темы хочется отметить, что все предприятия работают в штатном режиме. А хлебозаводы столицы расширяют свой ассортимент! Коллективы активно разрабатывают новые виды продукции. От праздничных образцов ко Дню города в этом году акцент сместился в сторону товаров, которые будут востребованы круглогодично. Свою новинку представил третий хлебозавод - традиционный литовский торт-пирог "Шакотис". Всего же здесь только в кондитерском цехе выпускают около 150 сладких единиц.
К слову, в коллективах предприятий пищевой промышленности есть немало тех, кто носит почетное звание "Минчанин года". Кроме того, его обладатели работают во всех сферах: от ЖКХ - до образования и здравоохранения. Подробнее о людях, которыми столица может гордиться, расскажем сегодня вечером в "Главном эфире".
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
С чего начинается Родина - рассуждаем вместе в рубрике "Неспортивное поведение"
Председатель Беллегпрома: Роль профсоюзного движения на производстве значима и незаменима
"В открытом доступе": как в советское время чтили память защитников Брестской крепости
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов