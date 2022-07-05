Хлобукин: Цель у недружественных стран одна - уничтожить славянский мир

Сегодня многие не понимают, что и в самой Европе нет единства. Вся элита на политическом поле ряда стран - это игроки, которые поют под дудку Америки и не могут выступить со своей позицией. Там просто некому сказать: "Прекратите разжигать костер на нашем континенте!".

Отвечая на критику и вопросы о том, почему Беларусь - единственная страна в мире, которая сегодня поддерживает русский народ, Президент ответил, что все эти выпады смешны и не имеют под собой никакого основания, ведь мы народ братский с многовековой историей, с общим прошлым и, наверное, каждый из нас точно так же в жизни никогда бы не предал своих близких родственников. Как бы сложно ни было, как бы нас ни пугали (и на границах увеличили группировку войск), мы никогда не предадим и не перестанем поддерживать русский народ. Это, наверное, наш фронт, и мы здесь должны выстоять. Если у нас получится, весь мир увидит что, какие бы гибридные воины ни велись, какие бы цветные революции, как бы даже методичка Шарпа ни переписывалась (а сегодня это, наверное, мы наблюдаем), не получится раскачать славянский мир.