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Хмарук: Германия откликнулась на просьбу об оказании помощи по делу о геноциде. Материалы, поступившие из этой страны, изучаются
Германия откликнулась на просьбу об оказании правовой помощи в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Сергей Хмарук, сообщает БЕЛТА.
"В рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа 93 отдельных поручения были направлены в различные страны. В настоящее время уже получена информация, откликнулась на наше международное поручение Германия", - сказал Сергей Хмарук.
По его словам, сейчас прокурорские работники изучают поступившие из Германии материалы. "Работа будет продолжена, и говорить о расследовании (окончании расследования. - Прим. БЕЛТА) уголовного дела в настоящее время рано", - отметил замгенпрокурора.
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