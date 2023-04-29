Хмарук: Германия откликнулась на просьбу об оказании помощи по делу о геноциде. Материалы, поступившие из этой страны, изучаются

Германия откликнулась на просьбу об оказании правовой помощи в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Сергей Хмарук, сообщает БЕЛТА.

"В рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа 93 отдельных поручения были направлены в различные страны. В настоящее время уже получена информация, откликнулась на наше международное поручение Германия", - сказал Сергей Хмарук.