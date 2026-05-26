"Хочу быть дипломатом": в МИД выбрали авторов лучших эссе о будущем белорусской дипломатии

В Министерстве иностранных дел 26 мая подвели итоги пятого конкурса эссе-работ "Хочу быть дипломатом"

За победу боролись не только будущие международники, но и геологи, историки, физики и аграрии - более 350 учащихся школ и студентов из 25 университетов Беларуси.

За победу боролись более 350 учащихся школ и студентов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/310fc353-514c-4d29-af2a-dfaba175bf56/conversions/9122913f-ed62-47de-93bb-ed72ed183f1d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/310fc353-514c-4d29-af2a-dfaba175bf56/conversions/9122913f-ed62-47de-93bb-ed72ed183f1d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/310fc353-514c-4d29-af2a-dfaba175bf56/conversions/9122913f-ed62-47de-93bb-ed72ed183f1d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/310fc353-514c-4d29-af2a-dfaba175bf56/conversions/9122913f-ed62-47de-93bb-ed72ed183f1d-xl-___webp_1920.webp 1920w За победу боролись более 350 учащихся школ и студентов

Через письмо в будущее, стихотворную форму или призму собственных достижений авторы отразили свой взгляд на дипслужбу и ее значение в укреплении белорусской государственности.

София Василькова, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:

"Я уже с 10 лет пишу собственные стихотворения, и поэтому в этом году в моем эссе присутствовала и стихотворная наполняющая. В стихах я постаралась отразить, почему дипломат - это такая важная профессия, почему дипломат - это носитель мирных ценностей и действительно спаситель нашего будущего. Я уже давно выбрала для себя этот путь. Данный конкурс для меня - такая школа жизни, школа юного дипломата, где мы можем пообщаться с министром иностранных дел и задать ему интересующие вопросы.

"В силу будущей профессии режиссера кино и телевидения я применила свои профессиональные навыки и провела в эссе параллель с режиссурой. То есть дипломатия - это своего рода бесконечный монтаж мира. Сама я гражданка Российской Федерации. Так как Беларусь - наша братская страна и Союзное государство, она стала для меня второй родиной. Мне хочется быть ближе к дипломатии и в будущем участвовать в переговорах, которые ведут нас к миру", - рассказала Яна Миронова, учащаяся Белорусской государственной академии искусств.

Александра Слука, председатель Клуба молодых дипломатов МИД Беларуси:

"У нас есть главное продолжение нашего конкурса - это волонтерское движение Министерства иностранных дел. Ребята не просто участвуют, они остаются в жизни МИД. Мы привлекаем их к разным мероприятиям, которые проходят в Беларуси по линии Министерства иностранных дел. Например, они работают волонтерами на большой конференции по евразийской безопасности и на наших дипломатических встречах с дипкорпусом".

По сравнению с 2025 годом количество работ увеличилось на 60 %. 15 победителям вручили смартфоны. Специальные призы - ноутбук и телевизор.