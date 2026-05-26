"Хочу быть дипломатом": в МИД выбрали авторов лучших эссе о будущем белорусской дипломатии
В Министерстве иностранных дел 26 мая подвели итоги пятого конкурса эссе-работ "Хочу быть дипломатом"
За победу боролись не только будущие международники, но и геологи, историки, физики и аграрии - более 350 учащихся школ и студентов из 25 университетов Беларуси.
Через письмо в будущее, стихотворную форму или призму собственных достижений авторы отразили свой взгляд на дипслужбу и ее значение в укреплении белорусской государственности.
София Василькова, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:
"Я уже с 10 лет пишу собственные стихотворения, и поэтому в этом году в моем эссе присутствовала и стихотворная наполняющая. В стихах я постаралась отразить, почему дипломат - это такая важная профессия, почему дипломат - это носитель мирных ценностей и действительно спаситель нашего будущего. Я уже давно выбрала для себя этот путь. Данный конкурс для меня - такая школа жизни, школа юного дипломата, где мы можем пообщаться с министром иностранных дел и задать ему интересующие вопросы.
"В силу будущей профессии режиссера кино и телевидения я применила свои профессиональные навыки и провела в эссе параллель с режиссурой. То есть дипломатия - это своего рода бесконечный монтаж мира. Сама я гражданка Российской Федерации. Так как Беларусь - наша братская страна и Союзное государство, она стала для меня второй родиной. Мне хочется быть ближе к дипломатии и в будущем участвовать в переговорах, которые ведут нас к миру", - рассказала Яна Миронова, учащаяся Белорусской государственной академии искусств.
Александра Слука, председатель Клуба молодых дипломатов МИД Беларуси:
"У нас есть главное продолжение нашего конкурса - это волонтерское движение Министерства иностранных дел. Ребята не просто участвуют, они остаются в жизни МИД. Мы привлекаем их к разным мероприятиям, которые проходят в Беларуси по линии Министерства иностранных дел. Например, они работают волонтерами на большой конференции по евразийской безопасности и на наших дипломатических встречах с дипкорпусом".
По сравнению с 2025 годом количество работ увеличилось на 60 %. 15 победителям вручили смартфоны. Специальные призы - ноутбук и телевизор.
Кроме того, все победители смогут пройти практику в МИД и принять участие в ежегодном семинаре-практикуме для молодых дипломатов.