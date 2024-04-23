"Хочу, чтобы наша страна процветала". Что белорусы ждут от ВНС?

Очень важно, что любой гражданин Республики Беларусь может принимать решение посредством участия в таком народном вече, которое фактически определяет стратегию развития государства - не только социально-экономическое, но и внешнеполитическое. Национальная доктрина безопасности, вообще все направлено на то, чтобы наши люди чувствовали себя в стране комфортно и удобно для жизни.