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"Хочу, чтобы наша страна процветала". Что белорусы ждут от ВНС?

Всебелорусское народное собрание определит вектор дальнейшего развития Беларуси. Будут расставлены акценты и поставлены задачи для каждой отрасли. Ожидается, что делегаты, также рассмотрят новую Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину Беларуси. Ожидания и мнения жителей страны:

Очень важно, что любой гражданин Республики Беларусь может принимать решение посредством участия в таком народном вече, которое фактически определяет стратегию развития государства - не только социально-экономическое, но и внешнеполитическое. Национальная доктрина безопасности, вообще все направлено на то, чтобы наши люди чувствовали себя в стране комфортно и удобно для жизни.
Вопрос о жизненных проблемах, о заботе о пенсионерах, о пожилом возрасте, так как я являюсь также пенсионером и хочу, чтобы наша страна процветала, чтобы мир был над нашими головами.
Важно, что в этот орган будут входить все слои нашего белорусского общества, в том числе и молодежь. А это значит, что наше мнение будет учтено, наши идеи будут услышаны.

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