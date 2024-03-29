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Хочу выразить большую благодарность всем, кто нам помог - мама одного из участников ансамбля "Рапсодия"
По информации белорусских пограничников, 29 марта в 15:30 группа детей в приоритетном порядке прошла оформление в пункте пропуска "Каменный Лог". Сейчас участники ансамбля "Рапсодия" и сопровождающие прошли литовскую таможню и направляются к себе на родину.
"Мы прошли литовскую таможню. Хочу выразить большую благодарность всем, кто нам помог. У нас проверили багаж, документы, поставили печати. Спасибо всем огромное", - сказала мама одного из участников музыкально-хоровой студии "Рапсодия" Александра Подольская.
Напомним, что группа молдавских детей из-за действий Польши и Литвы была вынуждена двое суток находиться в экстремальных условиях на границе.
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