Хочу выразить большую благодарность всем, кто нам помог - мама одного из участников ансамбля "Рапсодия"

По информации белорусских пограничников, 29 марта в 15:30 группа детей в приоритетном порядке прошла оформление в пункте пропуска "Каменный Лог". Сейчас участники ансамбля "Рапсодия" и сопровождающие прошли литовскую таможню и направляются к себе на родину.

"Мы прошли литовскую таможню. Хочу выразить большую благодарность всем, кто нам помог. У нас проверили багаж, документы, поставили печати. Спасибо всем огромное", - сказала мама одного из участников музыкально-хоровой студии "Рапсодия" Александра Подольская.