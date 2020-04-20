Ходить в лес временно запретили. Основная причина возгораний - человеческий фактор

Столб дыма напугал жителей Бреста. Возле города горел лес. Такие ЧП в последнее время не редкость. В области ввели четвертый, предпоследний класс пожароопасности. Основная причина возгораний - человеческий фактор. Поэтому ходить в лес временно запретили. Мария Тройнич узнала, как охраняют лес от пожаров.

Этот лесной пожар был виден за несколько километров: столб дыма поднялся над городскими многоэтажками.Несмотря на весеннюю прохладу, во всей Брестской области ввели четвертый, предпоследний класс пожароопасности.





В лесах земля настолько сухая, что больше похожа на пыль.

Усложняет ситуацию и ветреная погода. Мгновение и огонь разносится на несколько километров. Следить за обстановкой в лесу помогает современная техника. В лесничествах Брестского района ведут видеомониторинг. Пожар камера видит на расстоянии 15 километров. Программа устанавливается на любой планшет или смартфон. Поэтому наблюдать за массивами можно из любой точки, где есть интернет.

Ситуацию в лесах мониторят дроны

Подробнее о масштабах пожара узнают с помощью дрона. Он может подобраться ближе и рассмотреть пожар со всех ракурсов еще до приезда спасателей. Охраняют лес и по старинке: лесники копают земляные полосы вдоль трасс и делают ежедневные обходы. Остальным же ходить в лес строго запрещено. Во всей области.

За один день лесник объезжает и обходит 500 гектаров леса. Задача - не только увидеть и потушить пожар, но и наказать тех, кто нарушает запрет. Максимальный штраф - около 500 рублей.

По словам специалистов, возгорание может случиться даже от осколка стекла, брошенного на землю.

Если пожароопасная обстановка достигнет пика - пятого класса, лесники начнут дежурить круглосуточно. Сотрудники МЧС уже перешли на усиленный вариант несения службы и работают без выходных. Спасатели ходят по паркам, населенным пунктам и объясняют: в большинстве лесных пожаров лежит человеческий фактор.