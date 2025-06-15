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Ходжаев: 160 тыс. иностранцев получили лечение в Беларуси в 2024 году

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Цены, качество, кадры - это то, почему иностранцы обращаются к белорусскому здравоохранению. Об экспорте медицинской помощи в "Актуальном интервью" рассказал министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев.

Александр Ходжаев:

"Порядка 160 тыс. иностранных граждан в 2024 году были обслужены в нашей стране в формате экспорта услуг. Это значительная цифра. Это порядка 159 стран, которые на сегодняшний день смогли получить помощь в нашей стране".

Эти факты, как отметил министр, говорят о том, что наша система здравоохранения известна в других странах по своему качеству и эффективности.

Актуальное интервьюМинздравАлександр Ходжаев