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Ходжаев: 62 % производимых в Беларуси лекарств не стоят дороже 2 долларов
В преддверии Дня медицинских работников министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев в "Актуальном интервью" рассказал, какие задачи стоят перед системой здравоохранения сейчас.
"Обеспечение лекарствами, качественной и доступной помощью на всех уровнях, в селе, в городе, в небольших районах - мы планомерно работаем во всех этих направлениях. Развитие системы здравоохранения каждый год актуализируется", - обозначил глава ведомства.
Он также упомянул и о наведении порядка с ценами. Там тоже есть успехи.
Александр Ходжаев:
"62 % производимых в Республике Беларусь лекарственных препаратов не стоят больше 2 долларов, если перевести в условные единицы. И если эти 62 % взять за 100 %, то 32 % производимых препаратов - те, которые стоят меньше 1 доллара".
Министр убежден, что нужно продолжать работать над тем, чтобы ассортимент продукции, которая производится в нашей стране, которая является качественной и безопасной, в первую очередь могла быть доступна широким слоям населения. "Эта задача решается в том числе на системном уровне. Есть районы, села, где проживает незначительное количество людей. И вместе с тем мы туда мобильным образом доставляем те лекарственные препараты, которые они могут использовать", - отметил он.
Александр Ходжаев также добавил: "На сегодняшний момент 60 % лекарственных препаратов, которые используются в формуляре, производятся на территории Республики Беларусь. Это и есть наша фармакологическая безопасность. У нас стоит задача довести это значение до 70 % в этом году".