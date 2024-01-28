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Ходжаев о династиях и клановости: Фамилия - это не преимущество, это дополнительная ответственность
Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 января назначил Александра Ходжаева на пост министра здравоохранения. Глава государства сразу же поручил новому министру покончить с клановостью в Минздраве. Что об этом думает сам Александр Ходжаев - интервью на телеканале "Беларусь 1".
У меня есть четкая позиция, которая заключается в том, что династии могут быть. Но мы должны понимать и другой формат. Заканчивают университет все. И в этой части есть те, кто имеет "преимущество". Мне бы хотелось обозначить, что фамилия - это не преимущество, это дополнительная ответственность. Если другие критерии помимо фамилии соответствуют направлению в то или иное учреждение для прохождения отработки после окончания университета, то это законно. Если используются какие-то дополнительные факторы, которые влекут за собой принятие субъективного решения, это должно быть исключено.
"Выбор (профессии - Прим. ред.) моих детей будет зависеть от самих детей. Я буду способствовать тому, чтобы они этот выбор делали на основании практик, опыта, которые они видят в своем кругу общения - со мной с моими коллегами. Возможно, это их привлечет", - отметил министр здравоохранения.
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