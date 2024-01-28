Ходжаев о династиях и клановости: Фамилия - это не преимущество, это дополнительная ответственность

У меня есть четкая позиция, которая заключается в том, что династии могут быть. Но мы должны понимать и другой формат. Заканчивают университет все. И в этой части есть те, кто имеет "преимущество". Мне бы хотелось обозначить, что фамилия - это не преимущество, это дополнительная ответственность. Если другие критерии помимо фамилии соответствуют направлению в то или иное учреждение для прохождения отработки после окончания университета, то это законно. Если используются какие-то дополнительные факторы, которые влекут за собой принятие субъективного решения, это должно быть исключено.

Александр Ходжаев