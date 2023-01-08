Хоккеисты Президентского спортивного клуба поздравили ребят из детского дома г. Бобруйска

Дарить чудо накануне Рождества тем, кто больше всего нуждается в заботе, ласке и любви. Это традиция, которой в 2023-м исполнилось уже 11 лет. Самый трогательный проект Президентского спортивного клуба в этом году заглянул в гости к ребятам из детского дома г. Бобруйска.

Хоккеистов из команды Президента Беларуси рано утром встретили на ледовой арене. Откатав праздничную, но продуктивную совместную тренировку уже ближе к полудню гости и хозяева праздника переместились в уютный музыкальный зал, где все вместе оказались в центре сказочного представления.

Кроме эмоций, улыбок и самых ярких волшебных впечатлений, конечно же, было и море подарков. Но какое самое главное желание этих ребят и правда ли что чудеса на самом деле случаются, если в них искренне и всем сердцем поверить? Елена Горельчик знает ответ.

Елочки из яркого фоамирана, на фоне синего льда, рядом с пингвинчиками, с блестящим пайетками и искрящейся и переливающейся лентой - "На катке" - 9 работ, каждая из которых эксклюзивна и неповторима. Потому что в каждую вложено детское сердце, старание и желание сделать своими руками что-то волшебное. Говорят, на одну такую картину уходит всего 45 минут - но сегодня ребята работают в команде. А это многое меняет.





Эти ребята - воспитанники бобруйского детского дома. Здесь живут 40 девчонок и мальчишек, от 4 до 13 лет. Каждый со своим характером, привычками и интересами - разными. Общее у этих ребят только одно - вера в чудо. И огромное желание когда-нибудь найти своих маму и папу, которые обязательно полюбят, станут самыми родными, всегда защитят и поддержат. И чудеса ведь действительно случаются. Но об этом чуть позже. В канун Рождества в этом детском доме ждали особых гостей.

В гости к своим новым друзьям хоккеисты из команды Президента отправились с рассветом. В это время в Бобруйске уже готовились к волнующей встрече.

Для наших детей даже более важно внимание, чем подарки. Им очень не хватает внимания. Именно поэтому наши дети всегда с любовью и трепетом готовятся ко всем праздникам. Они хотят понравиться, показать, какие они умелые, артистичные, умные. Марина Шарко, директор детского дома г. Бобруйска

А начать утро решили по-спортивному. Не зря ведь в подарок ребятам в первую очередь привезли коньки - для мальчишек - хоккейные, фигурные - для девчонок. Пока гости шнуровали ботинки и надевали хоккейную амуницию, дети утроили самый настоящий допрос с пристрастием - триумфику - талисману Президентского спортивного клуба.





И вот она - долгожданная встреча. С гостями ребята сразу же нашли общий язык и очень долго рассказывали друг другу свои секретики.

А после дружно, вместе, взявшись за руки, отправились на лед - мастер-класс от игроков команды Президента, за плечами которых сотни, а то и тысячи матчей на самом высоком уровне, согласитесь, дорогого стоит. С этого момента ребят было уже не удержать, взрослые им под стать, как будто на мгновение серьезные мужчины вернулись в свое детство.

Часа явно не хватило. И ребята совсем не хотели покидать лед, они с головой погрузились в эту атмосферу, и некоторые даже уже выстроили планы на большое хоккейное будущее.





Одними коньками команда Президента, конечно же, не ограничилась. Гонять с ветерком ребята теперь будут на новеньких велосипедах или самокатах, крутить сальто - на батутах. Развивать логику и мышление - с помощью головоломок и специальных игр. Играть в дочки-матери с куклами. Все подарки адресные, исключительно по необходимости. Финансовую помощь от Президентского спортивного клуба получит и сам детский дом. Потому что помогать тем, кто в этой помощи очень нуждается, это уже традиция, со своей историей.

Хоккеисты команды Президента в канун Рождества каждый год меняют хоккейную экипировку и становятся настоящими волшебниками. С подарками они спешат к детям, которые особенно нуждаются в нашем тепле, любви, внимании и заботе. Если честно, то мы не знаем, как пройдет каждый год. Рождественская традиция, потому что вдохновители для нас - это сами дети. Анастасия Кулик, главный специалист сектора информации и общественных связей Президентского спортивного клуба

Хочу призвать организации и учреждения, обычных граждан Беларуси по возможности приходить, оказывать помощь, а самое главное - дарить внимание этим детям. Они особенные, и мы им нужны. Максим Шиманский, нападающий хоккейной команды Президента Беларуси

Чеширский Кот в компании Алисы, Безумного Шляпника и Красной Королевы - герои сказочного представления затянули в свою историю всех без исключения. Танцы, конкурсы, песни и приключения - огонь сегодня горел не только на сцене, но и в сердцах каждого ребенка и взрослого.





Отличное настроение у детей, и у нас. Мы рады здесь оказаться, помочь получить те эмоции, которых им не хватает в обычное время. Константин Дурнов,защитник хоккейной команды Президента Беларуси

Когда даришь добро и любовь, в ответ получаешь во сто крат больше. Без подарка сегодня не остался ни один из гостей праздника. Картины, в которые каждый ребенок вложил свои эмоции, трудолюбие и любовь станут самым ярким напоминанием о маленьком детском доме и его воспитанниках, где каждый ждет долгожданного чуда и искренне верит, что оно когда-нибудь случится. Как случилось с маленькой девочкой Алиной 9 лет назад.





Я придумала клип, который мы реализовали всей командой. В нем снялась девочка из этого детского дома. Для меня очень было важно, чтобы ребенок был именно из этого места, потому что эта энергетика, которая присуща детям, которые воспитываются в таких домах, ее не сможет сыграть ни один талантливый артист-ребенок. И я очень счастлива, что эта прекрасная девчонка, которая снялась у меня в клипе, обрела свою семью. И она счастлива в этой семье. И, мне кажется, это очень хороший знак и надежда для всех тех детей, которые по воле судьбы воспитываться в детских домах. Жанет, заслуженная артистка Беларуси