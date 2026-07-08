Хоккейная команда Президента присоединилась к строительству Национального исторического музея

Хоккеисты команды Президента Беларуси вместе с главным тренером Дмитрием Басковым приняли участие в трудовой акции на Всебелорусской молодежной стройке Национального исторического музея в Минске.

Сегодня на объекте работают около 500 человек, ведутся отделочные работы внутри комплекса. Хоккеистам провели небольшую экскурсию, после чего игроки вместе со строителями и ребятами из студенческой деревни приступили к работе. Отделочные работы, правда, игрокам не доверили, но свой вклад в общее дело команда внесла.

"Вместе с игроками хоккейной команды Президента мы хотим личным примером показать, что значимы не только победы на льду и достижения в производстве, но и созидательный труд ради нашего будущего Беларуси, - отметил Дмитрий Басков, главный тренер хоккейной команды Президента Беларуси. - Строительство такого объекта - событие значимое. Музей станет местом, где каждое поколение сможет прикоснуться к ключевым страницам нашей истории, почувствовать связь времен. Для спортсменов, которые привыкли к командной работе и высокой самоотдаче, конечно, трудиться плечом к плечу с профессиональными строителями и волонтерами - это особая честь".

Это уже не первый проект, в котором участвует хоккейная команда главы государства. Ранее игроки помогали при строительстве мемориального комплекса "Хатынь" и Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости.